Ещё
«И сбоку бантик»: дикие наряды Кадышевой
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Страшная сила»: невероятные образы Кадышевой 

Рамблер 5 часов назад
Надежда Кадышева известна не только своим творчеством, но и экстравагантными сценическими образами.
1/9  Жемчуг и самоцветы — смешать, но не взбалтывать.
Фото:
2/9  Анималистический принт — хит сезона!
Фото:
3/9  Праздника много не бывает!
Фото:
4/9  И сбоку бантик. Много бантиков.
Фото:
5/9  М — минимализм.
Фото:
6/9  Скромное обаяние русской песни.
Фото:
7/9  Весна идет, весне дорогу!
Фото:
8/9  Партия феи Драже. Или пирожных.
Фото:
9/9  Главное — удачный акцент.
Фото:
Надежда Кадышева, солистка ансамбля «Золотое кольцо», известна не только своим творчеством, но и экстравагантными сценическими образами.
Певица не стесняется выглядеть ярко как во время выступлений, так и на светских мероприятиях, не ограничивая себя ни в цветах, ни в отделке. Чем больше, тем лучше, таков девиз артистки.
Впрочем, поклонники Кадышевой всецело поддерживают оригинальный вкус певицы, а на критику модных стилистов она просто не обращает внимания. Что ж, красоты много не бывает! Или бывает?
В нашей галере — самые причудливые модные образы Надежды Кадышевой.
Женский форум21
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»112
Наболело: «Мой сын алкоголик, и мне его жалко»36
Отец и дочь нарушили правила и покорили интернет
Боня уже не скрывает свою полноту13
«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь2
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
08:34
Самые странные фобии: горчица и котята
Психология Здоровье
03:47
Знаменитости, лишившие детей наследства
Звёзды Дети
05:10
Почему эти игрушки называют опасными
Дети
03:04
Криминальные загадки, которые решат избранные
Психология
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
00:58
Боня уже не скрывает свою полноту
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение