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«Страшная сила»: невероятные образы Кадышевой
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«Страшная сила»: невероятные образы Кадышевой 

Рамблер 3 часа назад
Надежда Кадышева известна не только своим творчеством, но и экстравагантными сценическими образами.
1/9  Жемчуг и самоцветы — смешать, но не взбалтывать.
Фото:
2/9  Анималистический принт — хит сезона!
Фото:
3/9  Праздника много не бывает!
Фото:
4/9  И сбоку бантик. Много бантиков.
Фото:
5/9  М — минимализм.
Фото:
6/9  Скромное обаяние русской песни.
Фото:
7/9  Весна идет, весне дорогу!
Фото:
8/9  Партия феи Драже. Или пирожных.
Фото:
9/9  Главное — удачный акцент.
Фото:
Надежда Кадышева, солистка ансамбля «Золотое кольцо», известна не только своим творчеством, но и экстравагантными сценическими образами.
Певица не стесняется выглядеть ярко как во время выступлений, так и на светских мероприятиях, не ограничивая себя ни в цветах, ни в отделке. Чем больше, тем лучше, таков девиз артистки.
Впрочем, поклонники Кадышевой всецело поддерживают оригинальный вкус певицы, а на критику модных стилистов она просто не обращает внимания. Что ж, красоты много не бывает! Или бывает?
В нашей галере — самые причудливые модные образы Надежды Кадышевой.
Женский форум
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