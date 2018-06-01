«Страшная сила»: невероятные образы Кадышевой

Надежда Кадышева известна не только своим творчеством, но и экстравагантными сценическими образами.

Надежда Кадышева, солистка ансамбля «Золотое кольцо», известна не только своим творчеством, но и экстравагантными сценическими образами.

Певица не стесняется выглядеть ярко как во время выступлений, так и на светских мероприятиях, не ограничивая себя ни в цветах, ни в отделке. Чем больше, тем лучше, таков девиз артистки.

Впрочем, поклонники Кадышевой всецело поддерживают оригинальный вкус певицы, а на критику модных стилистов она просто не обращает внимания. Что ж, красоты много не бывает! Или бывает?

В нашей галере — самые причудливые модные образы Надежды Кадышевой.