Трагические истории детей, которых знал весь мир

Родители этих детей желали, чтобы они стали звездами, и в итоге действительно добились своего, но дорогой ценой для собственных чад. Эти знаменитые личности потеряли свое детство взамен на популярность.

Бьерн Андерсен

Когда Андерсону исполнилось всего 6 лет, его мать лишили родительских прав, а опекой ребенка занималась бабушка. Сам он питал надежды стать пианистом, но родственница, работающая в киностудии, хотела для внука будущего кинозвезды, причем внешние данные ребенка этому бы способствовали. Дебютной для мальчика ролью стал образ Тадзио в экранизации новеллы «Смерть в Венеции». Согласно сюжету, писатель имел нездоровое увлечение юным аристократом из Польши, в роли которого был Андерсен, поэтому съемки ему давались тяжело. Режиссер решительно запрещал начинающему актеру загорать или просто купаться в море, его не пускали играть со сверстниками, а тем более взаимодействовать с девочками. От Андерсона требовалось поддерживать образ гея, и даже после конца съемок публика подозревала его в связях с представителями своего пола. На Бьерна обрушилась слава, и чтобы подогревать интерес общественности к новой звезде, режиссер пригласил актера в гей-клуб. Вскоре Бьерн и в самом деле стал встречаться с парнями, но, как сам он позже признался, это причинило ему как физический, так и моральный вред. Будучи взрослым, он смог посвятить себя музыке и нашел супругу.

Ева Ионеску

Ирина Ионеску являлась именитым французским фотографом, а ее дочь стала для нее любимой моделью. Однако на фото девочка почти всегда находилась в несколько непристойных позах и почти обнаженной, а в 11 лет ее снимки уже имелись в Playboy. Тогда же Ионеску дебютировала в ленте «Жилец», а потом снялась в картине «Распутное детство». После подобного опыта мать ребенка лишили родительских прав, а также ей запретили делать фото Евы, но та продолжала тайком продавать снимки дочери. В 2011 взрослая Ева Ионеско презентовала ленту «Моя маленькая принцесса», являющуюся автобиографической, где показала трудности своего детства.

Алана Томпсон

С юных лет мать девочки мечтала быть знаменитой, поэтому постоянно отправляла Томпсон на всевозможные конкурсы красоты, чтобы та осуществила ее мечту. На семью обратили внимание продюсеры, предложив выпустить реалити-шоу, которое впоследствии было известно как «А вот и Милашка Бубу!». Эта программа заинтересовала зрителей тем, что в ней открыто демонстрировали пороки современного общества, например неряшливость, раннее вступление в брак и беременность, ожирение, страсть к спиртному и скандалы в семье. Чтобы Алана была активнее в кадре, мать поила ее энергетиками, а также спровоцировала у ребенка ожирение. Очередной сезон проекта закрыли, поскольку женщина стала жить с бывшим, который вышел из тюрьмы после 10 лет заключения, куда его отправили после обвинений в развращении 8-летней старшей дочери Джун.

Ричард Сандрак

Отцом мальчика был чемпион по боевым искусствам, мечтавший сделать из сына сильнейшего ребенка в мире. В возрасте двух лет Ричард начал участвовать в ежедневных тренировках, во время чего ему запрещалось играть и гулять, а постоянные физические нагрузки были в поощрении. Уже в 8 лет Сандрак был назван самым сильным ребенком на Земле, а публика именовала его «маленьким Геркулесом». Вскоре мальчик порвал связь с отцом, которого посадили в тюрьму за избиение своей жены. На данный момент Ричард Сандрак предпочитает жить обычной жизнью, не занимается бодибилдингом и по-прежнему не взаимодействует с отцом.

Маколей Калкин

Мальчик получил славу и богатство благодаря любимому многими фильму «Один дома» и продюсеры пророчили ему большое будущее. Однако его семья запрашивала слишком высокие гонорары за работу Калкина, а вскоре его родители развелись, не поделив право распоряжаться деньгами сына. Пока они решали финансовые вопросы, актер решил на время отказаться от активности в мире кино. За время перерыва режиссеры забыли о юном даровании, а тот успел обзавестись пристрастием к крепким напиткам и запрещенным препаратам. Для повзрослевшего Калкина единственной яркой киноработой стала роль убийцы-промоутера в ленте «Клубная мания», а зимой 2012 появлялись слухи о попытке самоубийства актера.

Линдси Лохан

Ее карьера началась в три года, когда будущая звезда работала моделью. Потом девочка начала играть в сериалах, а место в комедии «Ловушка для родителей» принесло ей всемирную славу. В юности Линдси пострадала от неожиданно настигнувшего ее статуса суперзвезды, и после первой провальной роли она решила ходить на собрания анонимных алкоголиков, а также лечиться к клинике для наркозависимых. Вскоре о ней начали говорить не из-за новых ролей, а из-за скандалов и арестов.