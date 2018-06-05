Британка оспорит звание «самой горячей бабушки»

Британка Кэрри Хиллтон намерена оспорить титул "самой горячей бабушки в мире".

Ее соперница — 47-летняя Джина Стюарт из Австралии — прошла в финал конкурса красоты "Мисс Maxim Австралия" и прославилась на весь мир. Ее сразу же стали называть самой горячей в мире бабушкой. Как уверяет Джина Стюарт, она ни разу в жизни не прибегала к помощи пластических хирургов, за исключением случая, когда ей захотелось увеличить грудь 11 лет назад. Сейчас Джина наслаждается вниманием СМИ и воспитывает внука, которому еще не исполнилось и года.

Кэрри Хиллтон, ставшая бабушкой в 36 лет, заявила, что теперь "самой горячей в мире бабушкой" является она. Об этом пишет Fox News . Она считает, что Джина все-таки делала подтяжку лицу, и сама призналась, что потратила 17 тысяч долларов на пластические операции. Кроме пластики, британка увлекается кикбоксингом и много раз занимала призовые места на международных соревнованиях.

Австралийка не оставила без внимания выпады Кэрри Хиллтон. Она назвала ее "потрясающей", но своих позиций сдавать не намерена. Также Джина Стюарт напомнила, что в конкурсе участвовала, чтобы собрать деньги на лечение своего хорошего друга, а не ради славы.