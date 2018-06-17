Звезды, которые почему-то знамениты 

Вероятно, это просто такое впечатление, но кажется, что ничем особенным эти девушки не примечательны, однако их популярность продолжает расти. Они посещают модные показы и сами задают тренды, появляются на красных ковровых дорожках, их снимки в соцсетях набирают миллионы просмотров и лайков. При этом у них никакого особенного дара: кто-то из них просто живет на показ и этим-то и знаменит! Но есть и такие, кто трудится каждый день, пробуя все подряд.
Отличный пример такой трудоспособности — деятельность Ольги Бузовой, которая совсем недавно просто проживала под камерами на скандально известном проекте. Она могла бы остаться незамеченной, как и сотни других участниц. Однако девушка пошла дальше, согласившись стать ведущей проекта и попав таким образом в светскую тусовку. На новой волне популярности Бузова открыла магазины с бижутерией, организовала собственный бренд одежды и даже написала книгу о том, как сделать так, чтобы стать счастливой.
Когда в личной жизни Ольги случалась неудача, девушка и вовсе все время посвятила работе: к ее профессиям телеведущей, дизайнера, писательницы тут же добавились способности певицы.
Ольга говорит, что таким образом компенсирует полное отсутствие личной жизни. Возможно, так оно и есть: ее бывший муж давно уже женился, а Бузова со времен развода ни с кем в отношениях замечена не была.
На самом деле теперь уже неважно, по какой причине Ольга так популярна, ведь останавливаться она не собирается! И хотя мало кто ценит ее творчество, даже те, кто не интересовались российским шоу-бизнесом никогда, о Бузовой что-то да слышали.