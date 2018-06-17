Звезды, которые почему-то знамениты 

1/10 Ольга Бузова начинала с того, что просто строила любовь под сотнями камер на скандально известном телепроекте. Потом неожиданно для всех она стала ведущей того самого телепроекта и втянулась в светскую тусовку Москвы. Фото: @buzova86

2/10 И вот тут у Ольги обнаружилось столько талантов, что удивились все. Бузова стала петь, танцевать, заниматься дизайном одежды и аксессуаров и даже писать книги. В общем, теперь ее не остановить. Удивительно, хотя Ольга ни в чем из этого не профессионал, она пользуется невероятной популярностью у молодежи. Фото: @buzova86

3/10 Виктория Боня вместе с Ольгой жила на телепроекте, где пары ищут любовь и строят дом, а после стала телеведущей какой-то женской передачи, но ненадолго. Очень скоро Боня вышла замуж за сына миллионера из Монако, перебралась к нему жить и родила дочку. Фото: @victoriabonya

4/10 Чем с тех пор занимается Виктория, не совсем понятно. По ее аккаунту в Instagram по крайней мере ясно, что она много любуется собой, путешествует, ищет новую любовь, иногда посещает светские мероприятия и временами воспитывает дочь. Фото: @victoriabonya

5/10 Айза Анохина - бывшая жена популярного рэпера Гуфа. Сначала она была известна исключительно как его муза, а когда их отношения разладились, Айза стала искать популярности самостоятельно. Казалось, что единственное, на что девушка способна, это скандалы и интриги вокруг бывшего мужа. Фото: @aizalovesam

6/10 Но позже выяснилось, что на самом деле Айза давно открыла собственный бизнес - сеть салонов красоты, которые она самостоятельно раскручивает в соцсетях. Кроме того, в своем аккаунте в Instagram она рекламирует одежду собственного бренда. А недавно Айза стала читать рэп и активно сниматься в клипах. Фото: @aizalovesam

7/10 Думаете, Лена Ленина - это та девушка, которая раз в год появляется в Каннах в странных нарядах? Да, но не только этим, оказывается, известна Лена. В молодости она снимала видеоролики для знаменитостей, потом работала телеведущей в Новосибирске и Москве. globallookpress.com Фото:

8/10 Переехав во Францию, Ленина приняла участие в реалити-шоу и снялась в художественном фильме. Там же у Лены открылся писательский талант: она написала несколько книг, которые, как говорят, пользуются популярностью у нас и за рубежом. Ну и многие девушки знакомы с сетью маникюрных студий Лены Лениной. globallookpress.com Фото:

9/10 Ким Кардашьян стала популярной в нулевых, когда ее домашнее секс-видео "слили" в Сеть. Приблизительно тогда же семейство Кардашьян организовало собственное реалити-шоу: все члены семьи принялись бурно скандалить и мириться на весь мир. Ким все это время меняла кавалеров и прилюдно страдала из-за неудач в личной жизни. @kimkardashian Фото: