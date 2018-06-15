В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл

Не успела Меган Маркл вжиться в роль жены принца, как в СМИ стали обсуждать компрометирующую информацию о ней.

Так, известный журнал Men's Health нашел в своих архивах видеозапись с участием Меган Маркл. Компрометирующий ролик был снят пять лет назад, когда даже речи не шло о том, что американская актриса станет женой принца и войдет в королевскую семью.

В кадре будущая герцогиня Сассекская в ультра коротких шортах и соблазнительном топе жарит бургеры и всем своим видом показывает, как ей горячо. Как отреагировала королева на появление такого видео не сообщается.