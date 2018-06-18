Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон 

1/17 60-летняя актриса Шэрон Стоун выглядит невероятно молодо в компании своего 41-летнего бойфренда Анджело Боффа на пляже в Майами. Фото: anews

2/17 Крис Хемсворт радуется австралийскому солнцу. Фото: anews

3/17 Модель и актриса Кейт Аптон, признанная журналом Maxim самой сексуальной женщиной 2018 года, позирует для рекламы купальников в Майами. Фото: anews

4/17 Звезда фильма «Меч короля Артура» / King Arthur: Legend of the Sword (2017) Чарли Ханнэм отдыхает на райских Гавайях. Фото: anews

5/17 Мишель Родригес, известная благодаря своим брутальным киногероиням, так увлеклась водными процедурами на мексиканском побережье, что не заметила, как у неё оголилась грудь. Фото: anews

6/17 Мистер Биг, он же вечная любовь Кэрри Брэдшоу, которого долгие годы играл Крис Нот, заметно набрал в весе и выглядит очень уставшим. Фото: anews

7/17 На первый взгляд казалось, что скандалистка Линдси Лохан выбрала довольно скромный наряд для каникул на греческом острове... Фото: anews

8/17 ...однако, стоило ей повернуться к фотографам спиной... Фото: anews

9/17 Сильно похудевшего Джоша Пека, которого многие знают по роли милого толстячка из подросткового сериала «Дрейк и Джош» / Drake & Josh (2004-2007), практически не узнать. Фото: anews

10/17 46-летний Марк Уолберг на Барбадосе как всегда демонстрирует отличную форму. Фото: anews

11/17 Джастина Теру, недавно расставшегося с Дженнифер Энистон, в конце мая заметили в компании Эммы Стоун, что породило немало слухов о том, что у знаменитостей завязались серьезные отношения. Фото: anews

12/17 Канадскую актрису Нину Добрев запечатлели в стильном купальнике в мексиканском Тулуме. Фото: anews

13/17 Ума Турман предпочитает консервативный слитный купальник. Снимок сделан на острове Сен-Бартелеми. Фото: anews

14/17 Джейсона Момоа видели на Гавайях, когда тот развлекался на любимой доске для серфинга. Фото: anews

15/17 Хоть Элизабет Хёрли и перестала активно сниматься в кино, зато она часто делится с общественностью своими фотографиями в бикини. Фото: anews

16/17 Роберт Паттинсон не забывает о привычных утренних пробежках даже на отдыхе. Фото: anews