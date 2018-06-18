Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон 

Первый месяц лета уже в разгаре, но многие ещё надеются, что успеют привести своё тело в идеальную форму, когда придёт время облачиться в купальники. Что же касается звёзд Голливуда, то они как никто другой знают, что самый тёплый сезон в году — это время повышенного внимания к несовершенствам и достоинствам внешности, которые уже не скрыть за утягивающим бельём и не приукрасить удачным нарядом.
«Я люблю кино» предлагает посмотреть на знаменитостей, которые, не стесняясь фотографов, плавают, загорают и даже оголяются.