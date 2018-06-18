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Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон
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Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон 

Anews 1 час назад
Знаменитости, которые не стесняются фотографов, — в фотогалерее.
1/17  60-летняя актриса Шэрон Стоун выглядит невероятно молодо в компании своего 41-летнего бойфренда Анджело Боффа на пляже в Майами.
Фото:
2/17  Крис Хемсворт радуется австралийскому солнцу.
Фото:
3/17  Модель и актриса Кейт Аптон, признанная журналом Maxim самой сексуальной женщиной 2018 года, позирует для рекламы купальников в Майами.
Фото:
4/17  Звезда фильма «Меч короля Артура» / King Arthur: Legend of the Sword (2017) Чарли Ханнэм отдыхает на райских Гавайях.
Фото:
5/17  Мишель Родригес, известная благодаря своим брутальным киногероиням, так увлеклась водными процедурами на мексиканском побережье, что не заметила, как у неё оголилась грудь.
Фото:
6/17  Мистер Биг, он же вечная любовь Кэрри Брэдшоу, которого долгие годы играл Крис Нот, заметно набрал в весе и выглядит очень уставшим.
Фото:
7/17  На первый взгляд казалось, что скандалистка Линдси Лохан выбрала довольно скромный наряд для каникул на греческом острове...
Фото:
8/17  ...однако, стоило ей повернуться к фотографам спиной...
Фото:
9/17  Сильно похудевшего Джоша Пека, которого многие знают по роли милого толстячка из подросткового сериала «Дрейк и Джош» / Drake & Josh (2004-2007), практически не узнать.
Фото:
10/17  46-летний Марк Уолберг на Барбадосе как всегда демонстрирует отличную форму.
Фото:
11/17  Джастина Теру, недавно расставшегося с Дженнифер Энистон, в конце мая заметили в компании Эммы Стоун, что породило немало слухов о том, что у знаменитостей завязались серьезные отношения.
Фото:
12/17  Канадскую актрису Нину Добрев запечатлели в стильном купальнике в мексиканском Тулуме.
Фото:
13/17  Ума Турман предпочитает консервативный слитный купальник. Снимок сделан на острове Сен-Бартелеми.
Фото:
14/17  Джейсона Момоа видели на Гавайях, когда тот развлекался на любимой доске для серфинга.
Фото:
15/17  Хоть Элизабет Хёрли и перестала активно сниматься в кино, зато она часто делится с общественностью своими фотографиями в бикини.
Фото:
16/17  Роберт Паттинсон не забывает о привычных утренних пробежках даже на отдыхе.
Фото:
17/17  Крис Прэтт тренируется всегда, чтобы поддерживать свой статус главного экранного экшен-героя.
Фото:
Первый месяц лета уже в разгаре, но многие ещё надеются, что успеют привести своё тело в идеальную форму, когда придёт время облачиться в купальники. Что же касается звёзд Голливуда, то они как никто другой знают, что самый тёплый сезон в году — это время повышенного внимания к несовершенствам и достоинствам внешности, которые уже не скрыть за утягивающим бельём и не приукрасить удачным нарядом.
«Я люблю кино» предлагает посмотреть на знаменитостей, которые, не стесняясь фотографов, плавают, загорают и даже оголяются.
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