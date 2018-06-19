Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях

Как выглядели отечественные и зарубежные звезды в день, когда они прощались со школой.

Выпускной вечер случается всего один раз в жизни. И конечно, выпускники, их учителя, а также родители прилагают максимум усилий, чтобы этот день запомнился на всю жизнь. С этим днем связано множество традиций. В нашей стране выпускной принято отмечать с размахом. Задолго до праздника школьницы начинают выбирать наряды, а родители копить деньги, чтобы хватило и на организацию праздника, и на подарки учителям. Важно буквально все: цветы, ленты, фотографии, концерт, банкет и, конечно, прогулки и встреча рассвета. В каждой стране свои традиции.

Например, в Польше выпускные проходят не после экзаменов, как у нас, а на сто дней раньше. Причем бал открывается традиционным польским танцем — полонезом. Возглавляет шествие директор школы с кем-то из учеников или учениц. Этой традиции сотни лет, и поляки даже не думают ее менять.

В Америке к выпускному такое же особое отношение, как и в России. Там на выпускной вечер принято приходить парами, причем пригласить можно и более молодых учеников, и учащихся колледжей и университетов. А в конце выбирают короля и королеву бала.

В странах Латинской Америки выпускные, как и любые праздники, очень любят. Платья, лимузины, вечеринки в барах и на пляжах до утра — все это неотъемлемые атрибуты праздника.

Интересные традиции празднования в Китае. Школьники в этот день рвут свои тетради, учебники и выбрасывают из окон. Улицы становятся белыми от бумаги. коммунальным службам приходится нелегко, но таковы традиции, а в Китае к их соблюдению относятся с трепетом.

А в Японии выпускному не придают особого значения, приходят в повседневной форме, получают свои аттестаты, а потом расходятся по домам и пьют чай в кругу семьи. Скромно и очень по-японски.

Смотрите, как выглядели отечественные и зарубежные звезды в день, когда они прощались со школой. Листайте нашу галерею!