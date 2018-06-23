Ещё
Звезды, которые пытались покончить с собой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезды, которые пытались покончить с собой 

Рамблер 3 часа назад
Но у них не получилось.
1/12  Певица Бритни Спирс долгое время не могла справиться с депрессией после развода с диджеем Кевином Федерлайном. Она пила, курила, принимала наркотики, тусовалась в барах и на дискотеках, пока ее не лишили родительских прав. Испугавшись, она легла на реабилитацию, но в это же время у нее умерла любимая тетя...
Фото:
2/12  Нервы певицы сдали и она прямо в реабилитационном центре попыталась повеситься. Персонал больницы подоспел вовремя и вытащил Бритни из петли. Сегодня Спирс ведет здоровый образ жизни, привела внешность в порядок, у нее наладилась личная жизнь, все свободное время она проводит с детьми, а также много работает.
Фото:
3/12  Актриса Хэлли Берри пыталась наложить на себя руки после развода с бейсболистом Дэвидом Джастисом. Она призналась, что очень тяжело переживала расставание с любимым человеком. Однажды в полном отчаянии Хэлли заткнула в своей машине выхлопную трубу, закрыла ее изнутри и завела.
Фото:
4/12  Остановили актрису вот какие мысли: "Я сидела в машине и вдруг подумала о маме. Она пережила мучительный брак, а после воспитывала детей одна, никогда не жаловалась, убеждала нас быть сильными. Она из Ливерпуля, в Америку приехала уже взрослым человеком, и помощи ей было ждать не от кого. А я теперь просто бросаю ее...".
Фото:
5/12  Еще одна талантливая актриса Дрю Берримор пережила тяжелый период в самом детстве. Курить она начала в 9 лет, пить алкоголь с 11, курить марихуану с 12, в 13 лет она впервые попробовала кокаин. В тот же год Дрю попала в реабилитационный центр, а в 14 лет она оказалась там во второй раз после попытки самоубийства.
Фото:
6/12  Позже Бэрримор описала этот период в автобиографии "Маленькая потерянная девочка". В 1990 году Бэрримор была освобождена из-под родительской опеки, начала самостоятельную жизнь и больше никогда не возвращалась к своему прежнему образу жизни.
Фото:
7/12  Дочь Майкла Джексона Пэрис страдала из-за гибели отца. В откровенном интервью она призналась, что он был для нее "всей жизнью". Ей было всего 11, когда Майкла не стало, прошло целых пять лет, но боль Пэрис не утихала. 15-летняя девочка-подросток выпила много снотворного и перерезала себе вены.
Фото:
8/12  Вот как Пэрис отзывается о мрачном периоде сегодня: "Сейчас я абсолютно другой человек. Была ненормальной. Правда, чокнутой. Прошла через многое, у меня был крайне непростой подростковый период: приходилось бороться с депрессией, тревогой и страхами в одиночку, без чьей-либо помощи".
Фото:
9/12  Актер Оуэн Уилсон долгое время переживал из-за застоя в карьере: ему хотелось играть серьезные роли, выступать в роли сценариста, а приглашали его только в комедийные проекты. К проблемам в карьере добавились неприятности в личной жизни, Оуэна бросила актриса Кейт Хадсон, как раз когда он собирался сделать ей предложение.
Фото:
10/12  Уилсон наглотался таблеток и перерезал себе вены, но врачам удалось его спасти. Позже в интервью Оуэн не раз признавался, что он жалеет о своем поступке и рад, что в тот момент рядом оказались его близкие, которые поддерживали актера.
Фото:
11/12  Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин не мог выбраться из депрессии много лет. Ничего удивительного: в детстве он страдал от внезапно навалившейся славы, вездесущих папарацци, сложных отношений с родителями. Кроме того, ходили слухи, что его изнасиловал кто-то из именитых продюсеров.
Фото:
12/12  Всю свою взрослую жизнь он боролся с депрессией, запоями и наркотической зависимостью, а когда его девушка актриса Мила Кунис бросила его после 10 лет отношений, нервы актера сдали. После неудачно попытки совершить самоубийство Маколей самостоятельно принял решение пройти курс реабилитации.
Фото:
К самоубийству ведет множество факторов, но главные из них: личностные особенности и социальные среда. Так получается, что у звезд эти самые факторы такие, что во время жизненных неурядиц риск суицида может быть выше, чем у обычных людей. Ясно, что тяжелые времена бывают у всех, но проблемы знаменитостей обсуждает весь мир, который не признает слабости и часто бывает настроен враждебно. Не у всех хватает мужества справиться с собой и наладить жизнь, некоторые предпочитают ее прервать…
Например, история американского актера Оуэна Уилсона как раз об этом. С виду казалось, в его жизни все отлично: он регулярно снимается в комедиях, получает награды, его девушки — сплошные знаменитые красотки. Но однажды в 2007 году его нашли умирающим от огромной дозы медикаментов и с изрезанными венами. К счастью, врачам удалось его спасти.
Сегодня актер вспоминает те дни с сожалением, но тогда самоубийство казалось ему единственным спасением. Оказывается, Уилсону не нравилось, что его воспринимают как комедийного актера, ему хотелось играть серьезные роли и стать сценаристом. А прямо перед попыткой суицида Оуэна бросила любимая девушка актриса Кейт Хадсон.
В нашем материале — актер Оуэн Уилсон и другие знаменитости, которые пытались покончить жизнь самоубийством, но у них ничего не вышло, и сегодня они жалеют о своей слабости.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы «страшные» последствия отказа от курения34
Йовович показала плоскую грудь и небритые подмышки10
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях4
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом62
Женские недостатки, от которых мужчины без ума20
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды Любовь
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение