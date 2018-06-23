Звезды, которые пытались покончить с собой 

1/12 Певица Бритни Спирс долгое время не могла справиться с депрессией после развода с диджеем Кевином Федерлайном. Она пила, курила, принимала наркотики, тусовалась в барах и на дискотеках, пока ее не лишили родительских прав. Испугавшись, она легла на реабилитацию, но в это же время у нее умерла любимая тетя... Instagram Фото:

2/12 Нервы певицы сдали и она прямо в реабилитационном центре попыталась повеситься. Персонал больницы подоспел вовремя и вытащил Бритни из петли. Сегодня Спирс ведет здоровый образ жизни, привела внешность в порядок, у нее наладилась личная жизнь, все свободное время она проводит с детьми, а также много работает. Instagram Фото:

3/12 Актриса Хэлли Берри пыталась наложить на себя руки после развода с бейсболистом Дэвидом Джастисом. Она призналась, что очень тяжело переживала расставание с любимым человеком. Однажды в полном отчаянии Хэлли заткнула в своей машине выхлопную трубу, закрыла ее изнутри и завела. Instagram Фото:

4/12 Остановили актрису вот какие мысли: "Я сидела в машине и вдруг подумала о маме. Она пережила мучительный брак, а после воспитывала детей одна, никогда не жаловалась, убеждала нас быть сильными. Она из Ливерпуля, в Америку приехала уже взрослым человеком, и помощи ей было ждать не от кого. А я теперь просто бросаю ее...". depositphotos.com Фото:

5/12 Еще одна талантливая актриса Дрю Берримор пережила тяжелый период в самом детстве. Курить она начала в 9 лет, пить алкоголь с 11, курить марихуану с 12, в 13 лет она впервые попробовала кокаин. В тот же год Дрю попала в реабилитационный центр, а в 14 лет она оказалась там во второй раз после попытки самоубийства. depositphotos.com Фото:

6/12 Позже Бэрримор описала этот период в автобиографии "Маленькая потерянная девочка". В 1990 году Бэрримор была освобождена из-под родительской опеки, начала самостоятельную жизнь и больше никогда не возвращалась к своему прежнему образу жизни. Instagram Фото:

7/12 Дочь Майкла Джексона Пэрис страдала из-за гибели отца. В откровенном интервью она призналась, что он был для нее "всей жизнью". Ей было всего 11, когда Майкла не стало, прошло целых пять лет, но боль Пэрис не утихала. 15-летняя девочка-подросток выпила много снотворного и перерезала себе вены. Instagram Фото:

8/12 Вот как Пэрис отзывается о мрачном периоде сегодня: "Сейчас я абсолютно другой человек. Была ненормальной. Правда, чокнутой. Прошла через многое, у меня был крайне непростой подростковый период: приходилось бороться с депрессией, тревогой и страхами в одиночку, без чьей-либо помощи". Instagram Фото:

9/12 Актер Оуэн Уилсон долгое время переживал из-за застоя в карьере: ему хотелось играть серьезные роли, выступать в роли сценариста, а приглашали его только в комедийные проекты. К проблемам в карьере добавились неприятности в личной жизни, Оуэна бросила актриса Кейт Хадсон, как раз когда он собирался сделать ей предложение. depositphotos.com Фото:

10/12 Уилсон наглотался таблеток и перерезал себе вены, но врачам удалось его спасти. Позже в интервью Оуэн не раз признавался, что он жалеет о своем поступке и рад, что в тот момент рядом оказались его близкие, которые поддерживали актера. Фото: Кадр из фильма "Чудо"

11/12 Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин не мог выбраться из депрессии много лет. Ничего удивительного: в детстве он страдал от внезапно навалившейся славы, вездесущих папарацци, сложных отношений с родителями. Кроме того, ходили слухи, что его изнасиловал кто-то из именитых продюсеров. Instagram Фото: