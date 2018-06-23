Звезды, которые пытались покончить с собой 

К самоубийству ведет множество факторов, но главные из них: личностные особенности и социальные среда. Так получается, что у звезд эти самые факторы такие, что во время жизненных неурядиц риск суицида может быть выше, чем у обычных людей. Ясно, что тяжелые времена бывают у всех, но проблемы знаменитостей обсуждает весь мир, который не признает слабости и часто бывает настроен враждебно. Не у всех хватает мужества справиться с собой и наладить жизнь, некоторые предпочитают ее прервать…
Например, история американского актера Оуэна Уилсона как раз об этом. С виду казалось, в его жизни все отлично: он регулярно снимается в комедиях, получает награды, его девушки — сплошные знаменитые красотки. Но однажды в 2007 году его нашли умирающим от огромной дозы медикаментов и с изрезанными венами. К счастью, врачам удалось его спасти.
Сегодня актер вспоминает те дни с сожалением, но тогда самоубийство казалось ему единственным спасением. Оказывается, Уилсону не нравилось, что его воспринимают как комедийного актера, ему хотелось играть серьезные роли и стать сценаристом. А прямо перед попыткой суицида Оуэна бросила любимая девушка актриса Кейт Хадсон.
В нашем материале — актер Оуэн Уилсон и другие знаменитости, которые пытались покончить жизнь самоубийством, но у них ничего не вышло, и сегодня они жалеют о своей слабости.