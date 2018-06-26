Уже не те: как изменились секс-символы прошлого

Джейсон Пристли. Красавчик из “Беверли-Хиллз, 90210” заметно постарел и почти не появляется на экранах.

7/8 Джейсон Пристли. Красавчик из “Беверли-Хиллз, 90210” заметно постарел и почти не появляется на экранах.

Сара Мишель Геллар. Звезда периодически снимается в кино, но основную часть времени посвящает семье, а еще в последнее время она набрала в весе.

6/8 Сара Мишель Геллар. Звезда периодически снимается в кино, но основную часть времени посвящает семье, а еще в последнее время она набрала в весе.

Том Уэллинг. Актеру всего 41 год, но он поправился и не следит за собой так усердно, как прежде.

4/8 Том Уэллинг. Актеру всего 41 год, но он поправился и не следит за собой так усердно, как прежде.

Знаменитости всегда кажутся нам молодыми и красивыми, и, стоит признать, у них достаточно возможностей, чтобы поддерживать себя в таком виде. Однако годы неизбежно берут свое, и даже те, кто казался нам вечно молодыми, постепенно сдают позиции. Впрочем, это вовсе не значит, что поклонники стали любить их меньше.

Брэд Питт

Он нравился почти всем, а его роли в таких фильмах, как «Интервью с вампиром» или «Бойцовский клуб», навсегда вошли в историю. Правда, с каждым годом становится заметней, что 54-летний актер уже не молод. Особенно ярко это наблюдается после его развода с Анджелиной Джоли , из-за чего актер заметно исхудал.

Джонни Депп

Многие годы Джонни Депп оказывался в списках тех, над кем не властно время. Однако в последнее время 55-летний актер разочаровывает поклонников. Он похудел, постарел и лишился своего состояния из-за бездумных растрат. Впрочем, у артиста все еще имеется армия поклонников.

Кристина Агилера

Известная певица в своем время была секс-символом, однако ей постоянно приходится бороться с лишним весом. И, судя по всему, пока она проигрывает, поскольку в последнее время заметно набрала.

Том Уэллинг

Звезда «Тайн Смолвилля» совсем недавно влюблял в себя девушек со всего мира, однако в последнее время актер сильно изменился. Ему всего 41 год, но он поправился и не следит за собой так усердно, как прежде.

Кэмерон Диаз

Американская звезда покоряла сердца миллионов, часто появляясь на экранах. Однако сейчас актрисе 45, и очевидно, что возраст постепенно начинает брать свое. Впрочем, знаменитость по-прежнему является привлекательной, особенно появляясь на красных дорожках.

Сара Мишель Геллар

Все помнят ее по сериалу «Баффи — победительница вампиров», однако после окончания проекта она не стала востребованной актрисой. Звезда периодически снимается в кино, но основную часть времени посвящает семье, а еще в последнее время 41-летняя актриса набрала в весе.

Джейсон Пристли

Мало кто не знаком с главным красавчиком сериала «Беверли-Хиллз, 90210», и, казалось бы, совсем недавно от него сходили с ума миллионы поклонниц. Сейчас 48-летний актер заметно постарел, почти не появляясь на экранах.

Дэниз Ричардс

Ее запомнили в большинстве своем благодаря участию в нескольких достаточно известных комедиях, и она до сих пор снимается в кино. Возраст очевидно начал брать свое, однако 47-летняя Ричардс следит за собой и старается удерживать позиции.