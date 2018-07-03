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Третий сосок и другие странные дефекты звезд
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Третий сосок и другие странные дефекты звезд 

Trendymen 3 часа назад
На экране они выглядят великолепно, но зрители видят не все.
1/9  Холли Берри
Фото:
2/9  Пэрис Хилтон
Фото:
3/9  Эштон Катчер
Фото:
4/9  Дженнифер Гарнер
Фото:
5/9  Каролина Куркова
Фото:
6/9  Сильвестр Сталлоне
Фото:
7/9  Джемма Артертон
Фото:
8/9  Дмитрий Нагиев
Фото:
9/9  Лилли Аллен
Фото:
На экране знаменитости выглядят просто великолепно, но на самом деле этот идеал во многом заслуга талантливых ретушеров. У большинства звезд масса недостатков во внешности — будь они людьми с улицы, на это обращали бы внимание абсолютно все. Некоторые из этих особенностей селебрити приобрели в процессе съемок, другие же были с ними с самого рождения. Как думаете, почему Нагиев носит черные очки, а Пэрис Хилтон все время будто подмигивает в кадре?

Холли Берри

Шесть пальцев
Для этого генетического отклонения есть даже свой медицинский термин — полидактилия. Примерно один из пяти тысяч младенцев рождается с шестью пальцами. Холли ничуть не стесняется странной ступни и вовсю разгуливает в шлепках.

Пэрис Хилтон

Ленивый глаз
Этот дефект был у звездной блондинки не всегда. Судя по всему, несколько лет назад очередная пластическая операция прошла не совсем так, как было нужно. И теперь Пэрис будто подмигивает на всех фото!

Эштон Катчер

Двойной палец
На левой ноге Эштона Катчера срослись два пальца, третий и четвертый. Гордый актер зовет это своим единственным недостатком.

Каролина Куркова

Нет пупка Одна из наиболее узнаваемых российских моделей ничуть не стесняется довольно заметного недостатка: у Каролины нет пупка. Это случилось еще в раннем детстве, когда врачи вырезали у новорожденной девочки пупочную грыжу.

Дженнифер Гарнер

Асимметричные пальцы
И эта звездная красотка также не стесняется своих недостатков — между прочим, хорошо различимых. У Дженнифер брахиметатарзия, генетическая болезнь, из-за которой пальцы на ногах растут асимметрично.

Сильвестр Сталлоне

Паралич рта  Своей характерной усмешке старина Сталлоне обязан частичному параличу лицевого нерва. Актер давно привык к этому маленькому недостатку, ведь он у него с самого рождения.

Джемма Артертон

Шесть пальцев
Правда, сейчас у Джеммы на обеих руках правильное количество пальцев. Родители позаботились об операции: в раннем детстве девочке удалили лишние мизинцы.

Дмитрий Нагиев

Паралич лицевого нерва
Черные очки уже давно стали привычным аксессуаром Дмитрия Нагиева. Но на самом деле актер носит их не просто так: в свое время он перенес паралич лицевого нерва и теперь в моменты крайнего напряжения левый глаз может закрываться сам по себе.

Лили Аллен

Третий сосок
Конечно, кому попало Лили такую интимную штуку не показывает. Разве что журналистам — на одном из интервью певица сама призналась, что у нее есть третий сосок и даже продемонстрировала его на камеру.
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