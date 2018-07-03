Третий сосок и другие странные дефекты звезд

На экране они выглядят великолепно, но зрители видят не все.

На экране знаменитости выглядят просто великолепно, но на самом деле этот идеал во многом заслуга талантливых ретушеров. У большинства звезд масса недостатков во внешности — будь они людьми с улицы, на это обращали бы внимание абсолютно все. Некоторые из этих особенностей селебрити приобрели в процессе съемок, другие же были с ними с самого рождения. Как думаете, почему Нагиев носит черные очки, а Пэрис Хилтон все время будто подмигивает в кадре?

Холли Берри

Шесть пальцев

Для этого генетического отклонения есть даже свой медицинский термин — полидактилия. Примерно один из пяти тысяч младенцев рождается с шестью пальцами. Холли ничуть не стесняется странной ступни и вовсю разгуливает в шлепках.

Пэрис Хилтон

Ленивый глаз

Этот дефект был у звездной блондинки не всегда. Судя по всему, несколько лет назад очередная пластическая операция прошла не совсем так, как было нужно. И теперь Пэрис будто подмигивает на всех фото!

Эштон Катчер

Двойной палец

На левой ноге Эштона Катчера срослись два пальца, третий и четвертый. Гордый актер зовет это своим единственным недостатком.

Каролина Куркова

Нет пупка Одна из наиболее узнаваемых российских моделей ничуть не стесняется довольно заметного недостатка: у Каролины нет пупка. Это случилось еще в раннем детстве, когда врачи вырезали у новорожденной девочки пупочную грыжу.

Дженнифер Гарнер

Асимметричные пальцы

И эта звездная красотка также не стесняется своих недостатков — между прочим, хорошо различимых. У Дженнифер брахиметатарзия, генетическая болезнь, из-за которой пальцы на ногах растут асимметрично.

Сильвестр Сталлоне

Паралич рта Своей характерной усмешке старина Сталлоне обязан частичному параличу лицевого нерва. Актер давно привык к этому маленькому недостатку, ведь он у него с самого рождения.

Джемма Артертон

Шесть пальцев

Правда, сейчас у Джеммы на обеих руках правильное количество пальцев. Родители позаботились об операции: в раннем детстве девочке удалили лишние мизинцы.

Дмитрий Нагиев

Паралич лицевого нерва

Черные очки уже давно стали привычным аксессуаром Дмитрия Нагиева. Но на самом деле актер носит их не просто так: в свое время он перенес паралич лицевого нерва и теперь в моменты крайнего напряжения левый глаз может закрываться сам по себе.

Лили Аллен

Третий сосок

Конечно, кому попало Лили такую интимную штуку не показывает. Разве что журналистам — на одном из интервью певица сама призналась, что у нее есть третий сосок и даже продемонстрировала его на камеру.