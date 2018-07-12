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Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет
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Эволюция Бузовой: как звезда изменилась в лице 

Рамблер 13 часов назад
Как Ольга Бузова из милой блондинки превратилась в уверенную брюнетку.
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Ольга родилась в Ленинграде, в семье военнослужащих. Таланты Ольги начали проявляться в раннем возрасте, в три года она уже начала читать и даже писать, а также заинтересовалась английским. В пять ее уже отдали в школу. Училась Ольга так хорошо, что вместе с аттестатом ей вручили серебряную медаль.
Зарабатывать она начала еще во время учебы в школе, в 13 — отправилась вожатой в лагерь, а в 15 — устроилась в модельное агентство, а на первую зарплату купила себе красные джинсы и с гордостью их носила. Ольга мечтала об актерской карьере, но родители были против, они хотели, чтобы у дочери была серьезная профессия. Ольга поступила в Санкт-Петербургский университет на географический факультет и окончила его с красным дипломом.
Будучи студенткой, Ольга стала участницей проекта "Дом-2", и этот момент определил всю ее дальнейшую карьеру. Там она встретила свою любовь — их пара с Романом Третьяковым была признана лучшей. А в 2007 году их скульптуры появились в Московском музее восковых фигур. Но пара распалась, Роман покинул проект, а Ольга решила остаться. А в 2008 году, когда собралась уходить, продюсеры предложили ей стать ведущей. Параллельно Ольга успевала сниматься в кино, сериалах, телепередачах, выходивших не только на ТНТ, но и, например, телеканале "Россия" — в шоу "Танцы со звездами".
В 2011 году она познакомилась с футболистом московского "Локомотива" Дмитрием Тарасовым, тогда он был еще женат, но быстро развелся и сделал предложение Бузовой. Их семью называли идеальной, но в 2016 году их брак завершился разводом. Кстати, такой исход предсказала победительница "Битвы экстрасенсов".
После развода Ольга Бузова с головой ушла в работу: она продолжает вести "Дом-2", а также записывает песни, выступает с концертами по всей стране, продвигает бренд собственной одежды, открывает ресторан и даже выпускает собственную валюту.
Мы проследили, как менялась внешность звезды с момента начала карьеры. А что думаете вы о трансформации Ольги?
Женский форум60
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