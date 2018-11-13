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Знаменитые мужчины, решившиеся лечь под нож
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Знаменитые мужчины, которые делали пластику 

Рамблер 3 часа назад
Если вы думали, что к хирургическим методам изменения своей внешности прибегают только дамы, то мы вынуждены развеять эти мифы.
Мужчины не менее критически оценивают свое отражение в зеркале, чем женщины. И порой бывают очень недовольны увиденным.
А уж о знаменитостях и говорить не приходится. Именно от внешности зависит популярность персоны, а также величина гонорара и спрос на актера в целом.
Даже такие признанные красавчики как Брэд Питт и Том Круз легли под нож, чтобы сохранить свою красоту.
Но это далеко не полный список мужчин, которые решились на пластику лица. Чтобы узнать, кто из звезд борется с недостатками собственной внешности с помощью хирургического ножа, листайте нашу фотогалерею.
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