Знаменитые мужчины, решившиеся лечь под нож

Знаменитые мужчины, которые делали пластику

Если вы думали, что к хирургическим методам изменения своей внешности прибегают только дамы, то мы вынуждены развеять эти мифы.

Мужчины не менее критически оценивают свое отражение в зеркале, чем женщины. И порой бывают очень недовольны увиденным.

А уж о знаменитостях и говорить не приходится. Именно от внешности зависит популярность персоны, а также величина гонорара и спрос на актера в целом.

Но это далеко не полный список мужчин, которые решились на пластику лица. Чтобы узнать, кто из звезд борется с недостатками собственной внешности с помощью хирургического ножа, листайте нашу фотогалерею.