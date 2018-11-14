Самые красивые женщины-депутаты Госдумы

Эти известные девушки не только принимают участие в разработке законов нашей страны, но и украшают Государственную думу своей красотой, делая рабочие будни мужчин-политиков более яркими.

Мария Кожевникова

Мария Кожевникова прославилась благодаря сериалу «Универ», в котором сыграла одну из главных ролей. За последние несколько лет Мария сильно изменилась — стала примерной мамой и женой, обладательницей престижной кинопремии «Золотой орел» и депутатом Госдумы.

Наталья Поклонская

О Наталье Поклонской все узнали в 2014 году, когда эта хрупкая блондинка была назначена главным прокурором республики Крым. Сейчас Наталья живет в Москве и является заместителем председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.

Алина Кабаева

Одна из самых красивых российских спортсменок, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева была членом комитета по физической культуре, спорту и здоровью, а сейчас является председателем совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» и возглавляет совет директоров ЗАО «Спорт-Экспресс».

Светлана Хоркина

Олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина после завершения спортивной карьеры была депутатом Государственной думы пятого созыва от партии «Единая Россия» , референтом Контрольного управления делами Президента Российской Федерации, с февраля 2016 года является первым заместителем начальника ЦСКА, а также действительным государственным советником.

Мария Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова известна своими провокационными высказываниями, любовью к яркой помаде и эффектным нарядам. Захарова старается сломать стереотипы и не выглядеть как строгая чиновница. Она запросто публикует в соцсетях свои фото в мини и бикини, а также посещает светские мероприятия и позирует фотографам на красных дорожках.

Ирина Володченко

Финалистка реалити-шоу «Холостяк» Ирина Володченко после участия в проекте решила попробовать себя в политике. Эта эффектная брюнетка с модельной внешностью стала руководителем аппарата межфракционного депутатского объединения «Российский суверенитет» в Госдуме и руководитель Федерального дискуссионного клуба «Арена мнений».

Алена Аршинова

Депутат Государственной думы и член Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» Алена Аршинова в прошлом году была назначена куратором Экспертного совета по соблюдению прав обучающихся при Комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке.

Ольга Тимофеева

Тележурналист, редактор, продюсер, ведущая программ Ольга Тимофеева в 2007 году стала лауреатом Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ — регион» в номинации «Лучший интервьюер». В прошлом году Тимофеева получила должность заместителя председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.

Инга Юмашева

Теле— и радиоведущая Инга Юмашева была избрана депутатом Государственной думы Российской Федерации VII созыва по партийному списку от «Единой России» в 2016 году.

Ольга Баталина

Председатель комитета Государственной Думы VI созыва по труду, социальной политике и делам ветеранов, член комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва по государственному строительству и законодательству, а также заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Ольга Баталина до избрания в Госдуму в 2011 году руководила Общественной приемной Президента России в Саратовской области.