Голливудские звезды и их «двойники» из прошлого

Близнецы, родственники или реинкарнация? Чем похожи и различны знаменитости разных веков.

Некоторых голливудских звезд разделяют страны, таланты и время, но это не мешает им быть похожими и лицом, и творчеством. Мы составили подборку актеров, музыкантом и моделей, чьи двойники блистали на экранах в ХХ веке.

Софи Лорен и София Вергара

Знаменитые женщины не только похожи внешне. Вергара называет Лорен своей иконой стиля, и подобно кумиру тщательно следит за фигурой. Обе Софии высокие и эффектные актрисы, которые добились головокружительных высот. Софи Лорен снялась в сотне кинолент и завоевала множество наград, а София Вергара стала самой высокооплачиваемой актрисой телевидения.

Лорен Бэколл и Карли Клосс

Одна из величайших кинозвезд Голливуда Лорен Бэколл начинала свой путь в качестве фотомодели. С топ-моделью Карли Клосс ее роднит высокий рост, похожие черты лица и прекрасное чувство стиля. Еще одна изюминка обеих звезд — взгляд исподлобья, который покорил ни одно сердце.

Шаде и Джордан Данн

С первого взгляда отличить британскую певицу 80-ых от ангела Victoria's Secret не так просто. В ранние годы Шаде хотела посвятить жизнь миру моду, но в итоге выбрала музыкальную карьеру. И она, и Данн родом из Англии, и обе попали в профессию благодаря счастливому случаю.

Ава Гарднер и Лив Тайлер

Двух прекрасных актрис роднит лишь чувственные черты лица и томный взгляд. Жизнь Авы была полна ярких и скандальных моментов, страстных романов и громких ролей в кино. Она подруга Хэмингуэя и бывшая жена Фрэнка Синатры. Лив, дочь рок-музыканта Стивена Тайлера, добилась меньших успехов в кино, но, в отличие от Гарднер, успела познать радость материнства.

Эли МакГроу и Кендалл Дженнер

Несмотря на внешнее сходство и приверженность к миру моду, МакГроу и Дженнер абсолютно разные. Эли играла на сцене, снималась для рекламы и совмещала статус признанной актрисы со званием иконы стиля. Кендалл бьет рекорды просмотров в социальных сетях, блистает на подиуме, но боится публичных выступлений.

Ольга Джеймс и Брэнди

Популярность темнокожей актрисы Ольги Джеймс пришлась на 50-е годы прошлого века. Пожалуй, единственное, что роднит звезду с актрисой, певицей и ведущей Брэнди Норвуд — это красивая внешность, которая при определенном ракурсе делает их похожими на близнецов.

Том Селлек и Иен Сомерхолдер

Сейчас Тому Селлеку 73 года, но если взглянуть на его ранние фото, то сходство с Иеном Сомерхолдером будет очевидно. Они оба прославились благодаря сериалам и встречались с голливудскими дивами. В остальном жизненные пути актеров сложились по-разному: Том заработал амплуа вестерн-героев, а Иен играет роковых вампиров.

Одри Хепберн и Лили Коллинз

Лили Коллинз напоминает Одри Хепберн хрупким телосложением, аккуратными чертами лица и формой бровей. Хепберн блистала на экранах с 50-ых годов, завоевала «Оскар» и сердца миллионов зрителей. Неудивительно, что знаменитая актриса стала для Коллинз женским идеалом.

Хелен Миррен и Дженнифер Лоуренс

Две востребованные актрисы похожи своими творческими достижениями, дерзким нравом и приметной внешностью. Их схожесть в свое время подметил еще телеведущий Джон Стюарт . Как и Лоуренс, Миррен никогда не стеснялась в выражениях и предпочитала роли ярких пробивных героинь.

Бриджит Бардо и Мишель Уильямс

Их обеих связывали близкие отношения с отцом, не принимали сверстники и любили мужчины. Если Бардо меняла кавалеров, как перчатки, то в жизни Уильямс была одна трагичная любовь с Хитом Леджером. Несмотря на похожую чувственную внешность, Бриджит всегда была порывистой и непредсказуемой, а Мишель трудолюбивой и спокойной.

Кларк Гейбл и Джордж Клуни

Оскароносные актеры похожи любовью к женщинам, громкими ролями в кино и творческими достижениями. Зато увлечения у обоих кардинально различаются. Клуни — заядлый игроман и любитель мотоциклов, а Гейбл был поклонником кристальной чистоты и авиации и дослужился до звания майора во Второй Мировой войне.

Шалом Харлоу и Оливия Уайлд

Спутать двух актрис довольно легко, благодаря одинаковым чертам лица и кошачьему взгляду. Харлоу старше Уайлд на десять лет и больше проявила себя в модельном бизнесе, став в 2007 году одной из самых высокооплачиваемых моделей мира. Оливия получила актерское образование и смогла выбиться из телевизионных сериалов в большое кино.

Дороти Дэндридж и Майя Рудольф

Одинаковая улыбка, форма носа, цвет кожи и любовь к музыке — всё, что роднит двух актрис. Майя Рудольф прославилась благодаря шоу «Субботним вечером в прямом эфире», проявив себя как прекрасная комедиантка. Дороти Дэндридж стала первой афроамериканской актрисой, номинированной на премию «Оскар».

Хелен Хант и Лили Собески

Ни один список похожих знаменитостей не обходится без этих звезд. Больше всего эти актрисы похожи на мать и дочь. И на это есть основания: Хант старше Собески на 20 лет, обладает похожей улыбкой и формой носа. У Хелен больше достижений в кино и более успешная карьера, но у Лили еще все впереди.

Мик Джаггер и Гарри Стайлс

Два успешных музыкальных кумира молодежи сводят поклонников с ума в разных стилях. Джаггер на 50 лет старше Стайлса, играет рок-н-ролл с Rolling Stone и эпатирует публику. Стайлз строит сольную карьеру после участия в поп-группе One Direction, дружит с Эдом Шираном и фанатеет по The Beatles.

Фред Астер и Венсан Кассель

Астер и Кассель схожи необычными чертами лица и чарующей харизмой. Голливуд принял их недружелюбно, поэтому актерам пришлось трудиться, чтобы доказать свое право стать любимцами публики. Фред проявил себя в киномюзиклах и на бродвейской сцене, а Венсан стал востребован в Америке лишь после того, как построил успешную карьеру во Франции.

Хит Леджер и Джозеф Гордон-Левитт

Эта пара отличается от всех остальных тем, что Хит и Джозеф снимались в одном фильме «10 причин моей ненависти». Что удивительно, они играли не родственников, несмотря на свое поразительное сходство. На этом их творческие пути не разошлись: актеры снялись в трилогии Криса Нолана «Темный рыцарь». Леджер исполнил роль Джокера, а Левитт появился в третьем фильме в роли Робина Блейка.

Джеймс Дин и Джеймс Франко

Легендарный Джеймс Дин прославился благодаря ролям дерзких и запутавшихся героев. Он бунтовал в фильмах и в жизни, и подобно ему Джеймс Франко не перестает бросать вызов обществу. Актер эпатирует публику, играет героев нетрадиционной ориентации и выбирает неоднозначные проекты. Возможно, он вдохновлялся Дином. Тот однажды уговорил лучника подстрелить яблоко на своей голове, любил гоночные автомобили, и по заявлению поклонников, больше спал с мужчинами, чем с женщинами.

Мадонна и Скай Феррейра

26-летняя певица не только похожа на Мадонну, но и примеряла на себя ее образ в фотосессиях. По ее словам, королева поп-сцены вдохновила девушку быть сильной, смелой и умной. Это понятно, ведь Мадонна та исполнительница, что шокировала публику своими перфомансами, исполняла запоминающиеся треки и была осуждена церковью.

Рэкел Уэлч и Минка Келли

Актрисы обладают похожей внешностью, но разным уровнем карьеры. 38-летняя Минка Келли по-прежнему находится в голливудском В-листе, в то время как Рэкел Уэлч в ее возрасте была признана самой желанной женщиной 70-ых годов.