Королевы Инстаграма, на которых стоит подписаться

Русские девушки общепризнанно считаются одними из самых красивых в мире. А с появлением соцсетей в нашей жизни они покоряют сердца людей по всему миру даже ни разу с ними не встретившись.

В нашей подборке — несколько инстаграмщиц, на которых подписаны миллионы человек. А почему вы все еще не среди них?

У российской модели Виктории Одинцовой 4,8 млн подписчиков в Инстаграм. Девушка признается, что не всегда была писаной красавицей, но всерьез взялась за себя: правильное питание и фитнес ей в этом помогают. Девушка признается, что более существенные недостатки внешности ей исправил хирург. В отличие от своих "коллег по цеху" девушке есть, чем заинтересовать своих подписчиков. Иной раз Виктории действительно удается поразить пользователей Сети.

Пермячка Галина Миргаева не скрывает, что ей пришлось долго и много вкладываться, чтобы раскрутить свой аккаунт в Инстаграм. Похоже, старания девушки окупились. Сегодня на нее подписано более 2 миллионов человек. Инстаграм Галины — это типичный аккаунт про красивую жизнь и эстетику даже в мелочах. Однажды Галину даже сравнивали с Анджелиной Джоли

А в профиле Марьяны Ро фотографий всего ничего, но это не мешает ее подписчикам. Аккаунт 18-летней красавицы читают пять миллионов человек. Строго говоря, Марьяна не инстаграмщица, а видеоблогер, но ее популярность и в других соцсетях тоже бьет всевозможные рекорды. Некоторое время назад Марьяна считалась одной из самых богатых видеоблогеров.