5 российских звезд, которые радикально похудели

Полина похудела до 47 килограмм и, как признается певица, ее вес больше не растет.

2/5 Полина похудела до 47 килограмм и, как признается певица, ее вес больше не растет.

Все, кто хоть раз пробовал сидеть на диете, знает, насколько сложно сохранить достигнутый результат.

Все, кто хоть раз пробовал сидеть на диете, знает, насколько сложно не столько придерживаться правильного питания, но и сохранить достигнутый результат. Мы собрали невероятные истории похудения, которые вдохновляют на борьбу за идеальную фигуру.

1. Алекандр Семчев

49-летний актер Александр Семчев всю жизнь был крупным мужчиной, его вес держался на отметке 200 килограмм. Но недавно в Сети появилась фотография похудевшего актера, многие предположили, что Семчев болен. Оказалось все не так, Александр решил взять себя в руки и перешел на правильное питание. Как он сообщил в интервью Starhit : «На данный момент избавился уже от 40 килограммов. Как? Отказался от булок, жареного… Перешел исключительно на здоровую пищу, стал чаще есть, но небольшими порциями. Обычно варю куриную грудку, а к ней гарнир — порция размером с кулак».

2. Полина Гагарина

Известная 31-летняя выпускница «Фабрики Звезд» Полина Гагарина часто была предметом насмешек среди участников шоу. Певица часто вспоминает про себя, что она «всегда была упитанной девочкой, с круглыми щечками». Полина заявляла, что, проходя мимо зеркала, она не могла смотреть на себя и отворачивалась. После рождения ребенка, она решила похудеть и села на жесткую диету: один день ела только рис, другой день — курицу, третий — только овощи или легкий овощной суп. Таким образом Полина похудела до 47 килограмм и, как признается певица, ее вес больше не растет.

3. Светлана Пермякова

45-летняя Светлана Пермякова, звезда сериала «Интерны», после окончания съемок не только похудела, но и кардинально изменила имидж. Актриса до похудения весила около 90 килограмм, при росте 165 сантиметров. Светлана обратилась за помощью к звездному диетологу и смогла похудеть на 12 килограмм за два месяца.

4. Екатерина Скулкина

42-летняя участница шоу Екатерина Скулкина удивила поклонников своим внешним видом. Она всю жизнь была девушкой с пышными формами, но несколько лет назад решила похудеть. Благодаря четкому распорядку в еде, спорте и процедурах актрисе удалось сбросить 20 килограмм. Екатерина довольна результатами и не собирается останавливаться на достигнутом.

5. Ирина Дубцова

36-летняя певица Ирина Дубцова последние годы боролась с лишним весом. Ей удалось скинуть лишние килограммы и прийти в идеальную форму благодаря диете и отказу от мяса, курения и алкоголя.