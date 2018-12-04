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5 российских звезд, которые радикально похудели 

Рамблер 4 часа назад
Все, кто хоть раз пробовал сидеть на диете, знает, насколько сложно сохранить достигнутый результат.
1/5  «На данный момент избавился уже от 40 килограммов. Как? Отказался от булок, жареного".
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2/5  Полина похудела до 47 килограмм и, как признается певица, ее вес больше не растет.
Фото:
3/5  Актриса до похудения весила около 90 килограмм, при росте 165 сантиметров.
Фото:
4/5  Благодаря четкому распорядку в еде, спорте и процедурах актрисе удалось сбросить 20 килограмм.
Фото:
5/5  36-летняя певица Ирина Дубцова последние годы боролась с лишним весом.
Фото:
Все, кто хоть раз пробовал сидеть на диете, знает, насколько сложно не столько придерживаться правильного питания, но и сохранить достигнутый результат. Мы собрали невероятные истории похудения, которые вдохновляют на борьбу за идеальную фигуру.

1. Алекандр Семчев

49-летний актер Александр Семчев всю жизнь был крупным мужчиной, его вес держался на отметке 200 килограмм. Но недавно в Сети появилась фотография похудевшего актера, многие предположили, что Семчев болен. Оказалось все не так, Александр решил взять себя в руки и перешел на правильное питание. Как он сообщил в интервью Starhit: «На данный момент избавился уже от 40 килограммов. Как? Отказался от булок, жареного… Перешел исключительно на здоровую пищу, стал чаще есть, но небольшими порциями. Обычно варю куриную грудку, а к ней гарнир — порция размером с кулак».

2. Полина Гагарина

Известная 31-летняя выпускница «Фабрики Звезд» Полина Гагарина часто была предметом насмешек среди участников шоу. Певица часто вспоминает про себя, что она «всегда была упитанной девочкой, с круглыми щечками». Полина заявляла, что, проходя мимо зеркала, она не могла смотреть на себя и отворачивалась. После рождения ребенка, она решила похудеть и села на жесткую диету: один день ела только рис, другой день — курицу, третий — только овощи или легкий овощной суп. Таким образом Полина похудела до 47 килограмм и, как признается певица, ее вес больше не растет.

3. Светлана Пермякова

45-летняя Светлана Пермякова, звезда сериала «Интерны», после окончания съемок не только похудела, но и кардинально изменила имидж. Актриса до похудения весила около 90 килограмм, при росте 165 сантиметров. Светлана обратилась за помощью к звездному диетологу и смогла похудеть на 12 килограмм за два месяца.

4. Екатерина Скулкина

42-летняя участница шоу Екатерина Скулкина удивила поклонников своим внешним видом. Она всю жизнь была девушкой с пышными формами, но несколько лет назад решила похудеть. Благодаря четкому распорядку в еде, спорте и процедурах актрисе удалось сбросить 20 килограмм. Екатерина довольна результатами и не собирается останавливаться на достигнутом.

5. Ирина Дубцова

36-летняя певица Ирина Дубцова последние годы боролась с лишним весом. Ей удалось скинуть лишние килограммы и прийти в идеальную форму благодаря диете и отказу от мяса, курения и алкоголя.
Женский форум
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