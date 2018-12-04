Как сегодня выглядят 10 российских певцов — секс-символов 90-х

Чем сейчас занимаются рыжий из «Иванушек», Децл и другие.

Мы слушали их песни, собирали наклейки с их изображением и знали их тексты наизусть. Прошло 20 лет с тех пор, как многие знаменитые солисты 90-ых впервые вышли на сцену. В честь музыкального юбилея многих исполнителей мы решили узнать, чем они сейчас занимаются и как изменились за эти годы.

Кирилл Андреев — «Иванушки International», 47 лет

Темненький из «Иванушек» начинал свой путь в качестве модели. Работая в этой сфере, он познакомился с продюсером Игорем Матвиенко , который позже создал знаменитое трио. «Иванушкам International» больше двадцати лет, но группа по-прежнему выступает и гастролирует по стране. С 2003 года Кирилл параллельно начал сольную карьеру и через несколько лет записал музыкальный альбом «Я продолжаю жить». Андреев не остановился на музыке и попробовал свои силы в кино и на телевидении. Он снялся в фильмах «День выборов» и «Смешанные чувства», а также работал телеведущим на канале Music Box. Сейчас Кирилл выступает с группой, пишет новые песни и работает ведущим мероприятий. С женой Лолитой он воспитывает сына Кирилла.

Андрей Григорьев-Апполонов — «Иванушки International», 48 лет

Рыжий «Иванушка» — один из бессменных солистов группы. Как и его коллега Кирилл, Андрей проявил себя не только на музыкальной сцене, но в большом кино и телевидении. Он появился в эпизодических ролях в сериале «Не родись красивой» и «Моя прекрасная няня», в фильмах «Любовь морковь» и «1-й Скорый». Андрей вел развлекательные передачи на каналах «MTV Россия», ТНТ и «Россия-1». В 2015 году «Иванушки International» дали юбилейный концерт, ради которого к Андрею и Кириллу присоединился покинувший трио Олег Яковлев . Андрей был женат дважды, и сейчас он с супругой Мариной Банковой растит двух детей: Ивана и Артемия.

Илья Лагутенко — «Мумий тролль», 50 лет

Лидер рок-группы «Мумий тролль» основал ее в 1983 году. Жизнь Ильи всегда была полна не только музыкой, но и кинематографом, литературой и общественной деятельностью. В каждой их этих сфер исполнитель добился успеха. «Мумий тролль» приобрела большую популярность и выпустила 11 альбомов. Лагутенко написал две книги, снялся в фильме «Ночной дозор», а также озвучивал «Кунг-фу Панду» и «Моану». Особое внимание привлекла его благотворительная деятельность: в двухтысячных он поддерживал борьбу со СПИДом и защищал амурских тигров. В 2013 году Илья основал во Владивостоке ежегодный международный фестиваль V-ROX, а через несколько лет стал почетным гражданином города. Сегодня Лагутенко продолжает выступать на сцене и поддерживать благотворительные проекты. Он живет в Лос-Анджелесе с женой и двумя детьми.

Кирилл «Децл» Толмацкий, 35 лет

В начале 2000-ых, когда Тимати и Oxxxymiron не то что не были популярны, а о карьере рэперов даже не помышляли, клипы Децла находились в музыкальных топах на радио и телевидении. Первые несколько альбомов разошлись тиражом в миллионы копий и были отмечены различными музыкальными премиями. Слава пошла на спад, когда Децл прекратил сотрудничество с отцом и самостоятельно занялся продвижением. Последние альбомы пользовались успехом лишь в узких кругах, и через несколько лет Кирилла уже не узнавали, как прежде. Сейчас он по-прежнему выступает, хоть и сменил огромные залы на закрытые клубы. С 2005 года исполнитель женат на бывшей модели Юлии Киселевой и воспитывает сына Тони.

Алексей Серов — «Дискотека Авария», 44 года

С 1997 года и по сегодняшние дни Алексей — бессменный солист группы «Дискотека Авария». Кроме музыки певец успешно занимается бизнесом. Он открыл сеть химчисток под названием «Химчистка №1» и кофеен «Кофе & Moloko». Он снялся в нескольких фильмах и попробовал себя в роли телеведущего программы «МУЗ-ТВ чарт» в 2014 году. В личной жизни Серова все не так стабильно, как в музыкальной карьере. Он был трижды женат и трижды разводился. У последней супруги, телеведущей Ирины Качко, Алексей отсудил единоличную опеку над дочерью Полиной.