Популярной телеведущей Елене Летучей исполнилось 40 лет. Она находится в отличной форме и не скрывает свой возраст и фигуру. А сегодня Елена сообщила своим поклонникам, что находится на съемках нового шоу в Шанхае и отмечает день рождения вместе со съемочной группой. Подписчики в Instagram завалили свою любимицу комплиментами и поздравлениями: желали здоровья и красоты, благодарили родителей за такую прекрасную дочь и просили оставаться такой же яркой, настоящей и счастливой. И конечно, многие отметили, что Елена Летучая выглядит гораздо моложе своих лет. А кое-кто решился напомнить о том, что Елене пора рожать, а также предположил, что с ролью матери она справится превосходно. Но сама Елена оставила эти замечания без внимания.
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