Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Летучей — 40: как звезда выглядит в купальнике 

Рамблер 2 часа назад
Популярной телеведущей Елене Летучей исполнилось 40 лет. Она находится в отличной форме и не скрывает свой возраст и фигуру. А сегодня Елена сообщила своим поклонникам, что находится на съемках нового шоу в Шанхае и отмечает день рождения вместе со съемочной группой. Подписчики в Instagram завалили свою любимицу комплиментами и поздравлениями: желали здоровья и красоты, благодарили родителей за такую прекрасную дочь и просили оставаться такой же яркой, настоящей и счастливой. И конечно, многие отметили, что Елена Летучая выглядит гораздо моложе своих лет. А кое-кто решился напомнить о том, что Елене пора рожать, а также предположил, что с ролью матери она справится превосходно. Но сама Елена оставила эти замечания без внимания.
В нашей галерее — самые горячие фотографии телезвезды в купальниках.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему люди изменяют партнерам на корпоративах10
Как сделать бедра и ягодицы идеальными2
Как заставить мужчину быть щедрым
Звезды шоу-бизнеса, которые вообще не стареют4
Как загадывать желания, чтобы они сбывались
Видео
00:57
Дочь Алсу попробует свои силы на шоу «Голос. Дети»
Звёзды
00:16
Что будет, если ходить в мороз без шапки?
Здоровье
00:17
Звезда «Дома-2» показала, как ей делают пластику груди
Звёзды
01:00
Седокова рассказала о секрете популярности у мужчин
Звёзды
04:37
Какими были скандальные звезды в начале карьеры
Звёзды
00:15
Чем полезно сливочное масло
Еда
14:45
Дети, прославившиеся красотой
Дети Красота
06:45
Строгие правила «ангелов Victoria’s Secret»
Красота
02:23
Звезда «Пятидесяти оттенков» вышла в свет без белья
Звёзды
05:42
Звезды шоу-бизнеса 90-х, сумевшие вернуться
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение