Соблазнительные звезды в платьях-чулках

После нулевых облегающие платья-чулки впали в немилость модников: мол, очень вульгарные и доступные девушкам лишь с «идеальными» формами. Потому особенно интересно, что одними из первых возвращать тенденцию на них стали сестры Кардашьян, которые не стесняются своих нетипичных параметров.

Любовь к платьям-чулкам питает Ким Кардашьян , выбирая модели разной длины — как супермини, так и ниже колена. Кайли Дженнер не отстает от старшей сестры и предпочитает варианты с интересными принтами, которые еще больше акцентируют внимание на ее фигуре.

Подтянулась за телезвездами и известная плюс-сайз-модель Эшли Грэм: она тоже не стесняется носить самые обтягивающие платья, подчеркивающие ее декольте и ягодицы. Еще 9 ярких примеров звезд, которые выбирают такой сексуальный предмет, можно найти в нашей подборке.