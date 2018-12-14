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11 соблазнительных образов, которые стоит повторить 

Harper’s Bazaar 43 минуты назад
Если вы все еще не определились с нарядом для главной ночи в году, советуем присмотреться к недавним выходам самых стильных знаменитостей. И не стоит думать, что образы звездных модниц невозможно повторить! Все просто: достаточно следовать тем же правилам в выборе лука, что и они.
К примеру, Натали Портман и Наталья Водянова питают слабость к прямым мини-платьям с необычными деталями. Белла Хадид обожает юбки с глубокими разрезами. Дакота Джонсон и Наоми Уоттс предпочитают летящий шелк — кто сказал, что нежная комбинация не может выглядеть нарядно?
Дженнифер Лопес и Сара Джессика Паркер отдают предпочтение пайеткам, а Меган Маркл и Пенелопа Крус — ручной вышивке. Ирина Шейк же делает ставку на однотонный бархат. Выбирайте, что из этого вам ближе, и вперед — штудировать страницы онлайн-магазинов или стеллажи в оффлайн-бутиках. Ну а для мотивации и вдохновения — 11 самых красивых и сексуальных образов вышеперечисленных звезд за последние месяцы.
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