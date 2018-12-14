11 соблазнительных образов, которые стоит повторить

Если вы все еще не определились с нарядом для главной ночи в году, советуем присмотреться к недавним выходам самых стильных знаменитостей. И не стоит думать, что образы звездных модниц невозможно повторить! Все просто: достаточно следовать тем же правилам в выборе лука, что и они.