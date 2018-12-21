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Звезды, двойники которых снимаются в фильмах для взрослых 

Киноафиша 1 час назад
От Николь Кидман до звезд «Сумерек» и «Игры престолов» — от появления «двойников» со скандальной профессией никто не застрахован.
Наличие «двойников» у голливудских звезд — давно не новость: то и дело чрезвычайно похожие на знаменитостей люди обнаруживаются в самых разных уголках мира, от Нью-Йорка до Екатеринбурга (где совсем недавно, например, случайный фотограф запечатлел девушку, как две капли похожую на Меган Маркл).
Кто-то сходством с голливудской знаменитостью гордится, кто-то старается уйти от него подальше, дорожа своей индивидуальностью, а герои нашей подборки пошли дальше прочих — и эксплуатируют это сходство, тоже став звездами — только уже фильмов для взрослых.

Тейлор Свифт и Яна Джордан

Тейлор в свое время успела успешно поработать не только на сцене, но и в кино, снявшись в нескольких романтических комедиях — а у ее «двойника» послужной список куда длиннее и ролей — больше.

Ники Минаж и Алисия Смайлс

Еще одна певица в нашем списке, Ники Минаж и сама мало чего стесняется, регулярно эпатируя публику своими концертными нарядами.

Элизабет Херли и Дженна Пресли

Элизабет Херли, кстати, и сама вполне спокойно относится к фильмам, где по ходу сценария приходится снимать одежду — но, конечно, не до такой степени, как ее «двойник» Дженна Пресли.

Зоуи Дешанель и Элли Айдол

Зоуи Дешанель — звезда романтических комедий, а Элли выбрала совсем другое амплуа.

Лейтон Мистер и Тори Блэк

Звезда «Сплетницы» в последние годы, к сожалению, не так активно снимается, а у Тори, которая удивительно похожа на нее, в резюме уже несколько сотен ролей — но, конечно, совсем в другом жанре.

Анна Кендрик и Эбигейл Джонсон

Анну и Эбигейл отличает поразительное внешнее сходство, но при этом девушки выбрали совершенно разные амплуа.

Линдси Лохан и Дэни Дженсен

Учитывая количество скандальных историй, в которые влипала экс-звезда подростковых комедий Линдси Лохан, даже удивительно, что венцом череды неурядиц знаменитости не стало какое-нибудь хоум-видео.

Кейт Бекинсейл и Кристал Кляйн

Кристал выглядит настолько похожей на Кейт, как будто это Бекинсейл решила несколько поменять образ и примерить белокурый парик с кудряшками.

Кристен Белл и Кензи Мэри

И еще одно прямо-таки удивительное сходство — Кристен и Кензи выглядят будто близнецы, разве что актриса, которая предпочла Голливуду съемки в фильмах для взрослых, чуть повыше ростом, чем Белл.

Николь Кидман и Диан ДеЛуна

На Николь в свое время мы уже успели полюбоваться в фильме «С широко закрытыми глазами», а Диан выглядит, тем временем, точной копией Кидман в молодости.

Шакира и Кармел Мур

Еще один пример довольно удивительного сходства — Кармел, которая моложе Шакиры на 8 лет, выглядит так, как певица времен своего клипа Whenever, Wherever из двухтысячных.

Бритни Спирс и Тиган Пресли

В двухтысячных именно Бритни была кумиром молодежи, и многие девушки даже делали пластику «под Бритни», так что наличие у Спирс двойника не так уж и удивительно. Удивительней другое — Тиган Пресли благодаря своему сходству с поп-певицей «выковала» действительно супер успешную карьеру в своей сфере и несколько лет назад, как обладательница множества профессиональных наград, попала в рейтинг самых узнаваемых звезд фильмов для взрослых по версии MAXIM.

Натали Дормер и Инди

У рыжеволосой звезды «Игры престолов» есть еще более яркий «двойник».
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Звёзды , Фото , Линдси Лохан , Лейтон Мистер , Николь Кидман , Кейт Бекинсейл , Натали Дормер , Зоуи Дешанель , Кристен Белл , Бритни Спирс , Шакира , Элизабет Херли , Анна Кендрик , Консервативная партия
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