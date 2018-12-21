От Николь Кидман до звезд «Сумерек» и «Игры престолов» — от появления «двойников» со скандальной профессией никто не застрахован.
Наличие «двойников» у голливудских звезд — давно не новость: то и дело чрезвычайно похожие на знаменитостей люди обнаруживаются в самых разных уголках мира, от Нью-Йорка до Екатеринбурга (где совсем недавно, например, случайный фотограф запечатлел девушку, как две капли похожую на Меган Маркл).
Кто-то сходством с голливудской знаменитостью гордится, кто-то старается уйти от него подальше, дорожа своей индивидуальностью, а герои нашей подборки пошли дальше прочих — и эксплуатируют это сходство, тоже став звездами — только уже фильмов для взрослых.
Тейлор Свифт и Яна Джордан
Тейлор в свое время успела успешно поработать не только на сцене, но и в кино, снявшись в нескольких романтических комедиях — а у ее «двойника» послужной список куда длиннее и ролей — больше.
Ники Минаж и Алисия Смайлс
Еще одна певица в нашем списке, Ники Минаж и сама мало чего стесняется, регулярно эпатируя публику своими концертными нарядами.
Элизабет Херли и Дженна Пресли
Элизабет Херли, кстати, и сама вполне спокойно относится к фильмам, где по ходу сценария приходится снимать одежду — но, конечно, не до такой степени, как ее «двойник» Дженна Пресли.
Зоуи Дешанель и Элли Айдол
Зоуи Дешанель — звезда романтических комедий, а Элли выбрала совсем другое амплуа.
Лейтон Мистер и Тори Блэк
Звезда «Сплетницы» в последние годы, к сожалению, не так активно снимается, а у Тори, которая удивительно похожа на нее, в резюме уже несколько сотен ролей — но, конечно, совсем в другом жанре.
Анна Кендрик и Эбигейл Джонсон
Анну и Эбигейл отличает поразительное внешнее сходство, но при этом девушки выбрали совершенно разные амплуа.
Линдси Лохан и Дэни Дженсен
Учитывая количество скандальных историй, в которые влипала экс-звезда подростковых комедий Линдси Лохан, даже удивительно, что венцом череды неурядиц знаменитости не стало какое-нибудь хоум-видео.
Кейт Бекинсейл и Кристал Кляйн
Кристал выглядит настолько похожей на Кейт, как будто это Бекинсейл решила несколько поменять образ и примерить белокурый парик с кудряшками.
Кристен Белл и Кензи Мэри
И еще одно прямо-таки удивительное сходство — Кристен и Кензи выглядят будто близнецы, разве что актриса, которая предпочла Голливуду съемки в фильмах для взрослых, чуть повыше ростом, чем Белл.
Николь Кидман и Диан ДеЛуна
На Николь в свое время мы уже успели полюбоваться в фильме «С широко закрытыми глазами», а Диан выглядит, тем временем, точной копией Кидман в молодости.
Шакира и Кармел Мур
Еще один пример довольно удивительного сходства — Кармел, которая моложе Шакиры на 8 лет, выглядит так, как певица времен своего клипа Whenever, Wherever из двухтысячных.
Бритни Спирс и Тиган Пресли
В двухтысячных именно Бритни была кумиром молодежи, и многие девушки даже делали пластику «под Бритни», так что наличие у Спирс двойника не так уж и удивительно. Удивительней другое — Тиган Пресли благодаря своему сходству с поп-певицей «выковала» действительно супер успешную карьеру в своей сфере и несколько лет назад, как обладательница множества профессиональных наград, попала в рейтинг самых узнаваемых звезд фильмов для взрослых по версии MAXIM.
Натали Дормер и Инди
У рыжеволосой звезды «Игры престолов» есть еще более яркий «двойник».