Звезды, которые не боятся показать себя без макияжа

Раньше знаменитости боялись попасть в объектив без косметики, теперь сами выкладывают селфи без грима.

Не только зарубежные звезды вроде супермоделей Синди Кроуфорд Хайди Клум могут себе позволить предстать перед публикой без грамма макияжа. Среди отечественных знаменитостей тоже набирает обороты тренд на естественную красоту.

Взять хотя бы Светлану Ходченкову . Актриса в свои 35 лет, ничуть не стесняется снимков без мейка, и сама их выкладывает. Да и как тут можно стесняться, когда ты совершенно не выглядишь на свой возраст, на лице нет и следа морщин, а взгляд такой юный и свежий, будто на фото не артистка, за плечами которой более 70 работ в кино, а студентка?

Не любит обилие косметики на лице и Анна Семенович . Певице 38 лет, что можно понять, только взглянув на ее дату рождения.

— Спокойно выставляю в социальные сети фотографии без косметики. Я нравлюсь себе без нее и так от нее устаю на сцене. Когда надо сходить за продуктами, вовсе лень краситься. Хочется же спокойно потереть глаза и не переживать, что что-то размажется,

— признавалась Анна в интервью Wday.ru

Без тонального крема, помады и теней часто обходится Ксения Собчак . И не только на отдыхе, но и в повседневной жизни. Звезду не смущают даже пигментные пятна, которые видно.

Не видит ничего плохого в отсутствии макияжа и 40-летняя Анфиса Чехова . Да, с косметикой ее глаза выглядят более выразительно, но в целом-то она красотка как ни крути.

Звезда сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова в принципе не любить краситься. Ей хватает грима на съемках, а в реальной жизни Валя спокойно выходит на улицу без стрелок на веках. Актрисе 41 год, но в это трудно поверить.

56-летняя Алена Свиридова не боится позировать в бикини, что уже говорить про снимки без мейка, их в социальных сетях звезды большинство. И если, например, Анджелину Джоли недавно не сразу признали без грима, то Свиридову отсутствием косметики трудно испортить.

Анжелики Варум взрослая дочь, Лизе 19 лет, но мама и наследница выглядят как сестры. Певице для этого не нужно прикладывать массу усилий и тональных средств. У нее идеальная кожа. В свои 49 лет она молода и свежа.

Когда Анна Хилькевич не красится, она выглядит как ребенок-подросток, которому 15 лет, а ведь ей 32 года и у нее уже двое детей!

Не боится подобных селфи даже Примадонна российской эстрады Алла Пугачева

— Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство,

— написала Алла Борисовна и поделилась снимком.

Для женщины, которой в апреле исполнится 70 лет, она выглядит просто шикарно.

Ольгу Бузову поклонники даже уговаривают не наносить декоративную косметику. Певица часто делится натуральными снимками и каждое такое фото производит фурор, потому что без макияжа Оля выглядит на 18 лет.