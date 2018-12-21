Звезды, которые не боятся показать себя без макияжа 

Раньше знаменитости боялись попасть в объектив без косметики, теперь сами выкладывают селфи без грима.
Не только зарубежные звезды вроде супермоделей Синди Кроуфорд и Хайди Клум могут себе позволить предстать перед публикой без грамма макияжа. Среди отечественных знаменитостей тоже набирает обороты тренд на естественную красоту.
Взять хотя бы Светлану Ходченкову. Актриса в свои 35 лет, ничуть не стесняется снимков без мейка, и сама их выкладывает. Да и как тут можно стесняться, когда ты совершенно не выглядишь на свой возраст, на лице нет и следа морщин, а взгляд такой юный и свежий, будто на фото не артистка, за плечами которой более 70 работ в кино, а студентка?
Не любит обилие косметики на лице и Анна Семенович. Певице 38 лет, что можно понять, только взглянув на ее дату рождения.
— Спокойно выставляю в социальные сети фотографии без косметики. Я нравлюсь себе без нее и так от нее устаю на сцене. Когда надо сходить за продуктами, вовсе лень краситься. Хочется же спокойно потереть глаза и не переживать, что что-то размажется,
— признавалась Анна в интервью Wday.ru.
Без тонального крема, помады и теней часто обходится Ксения Собчак. И не только на отдыхе, но и в повседневной жизни. Звезду не смущают даже пигментные пятна, которые видно.
Не видит ничего плохого в отсутствии макияжа и 40-летняя Анфиса Чехова. Да, с косметикой ее глаза выглядят более выразительно, но в целом-то она красотка как ни крути.
Звезда сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова в принципе не любить краситься. Ей хватает грима на съемках, а в реальной жизни Валя спокойно выходит на улицу без стрелок на веках. Актрисе 41 год, но в это трудно поверить.
56-летняя Алена Свиридова не боится позировать в бикини, что уже говорить про снимки без мейка, их в социальных сетях звезды большинство. И если, например, Анджелину Джоли недавно не сразу признали без грима, то Свиридову отсутствием косметики трудно испортить.
У Анжелики Варум взрослая дочь, Лизе 19 лет, но мама и наследница выглядят как сестры. Певице для этого не нужно прикладывать массу усилий и тональных средств. У нее идеальная кожа. В свои 49 лет она молода и свежа.
Когда Анна Хилькевич не красится, она выглядит как ребенок-подросток, которому 15 лет, а ведь ей 32 года и у нее уже двое детей!
Не боится подобных селфи даже Примадонна российской эстрады Алла Пугачева.
— Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство,
— написала Алла Борисовна и поделилась снимком.
Для женщины, которой в апреле исполнится 70 лет, она выглядит просто шикарно.
Ольгу Бузову поклонники даже уговаривают не наносить декоративную косметику. Певица часто делится натуральными снимками и каждое такое фото производит фурор, потому что без макияжа Оля выглядит на 18 лет.
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка — частая гостья светских мероприятий, ее привыкли видеть с идеальной укладкой, макияжем, в нарядных платьях. Но дома, во время путешествий и прогулок с детьми Навка всем этим не пользуется. Спортсменка знает, что и без грима хороша.