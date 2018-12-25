Красотки из 50-х, по которым сохли наши дедушки

Да-да, их было много! Кроме Мэрилин Монро Джейн Мэнсфилд Голливуд создал целую армию чувственных блондинистых секс-бомб. Возможно, вам ни о чем не скажут такие имена, как Джин Кармэн или Клео Мур, но когда-то эти обворожительные женщины блистали на экранах и подиумах. В ту пору особенно ценились соблазнительные формы, правильные черты лица и женственная кротость. И всего этого у девушек из нашей подборки было не занимать.

Джейн Мэнсфилд

Американская киноактриса, добившаяся успеха как на Бродвее, так и в Голливуде. Мэнсфилд, неоднократно появлявшаяся на страницах журнала Playboy, наряду с Мэрилин Монро была одним из главных секс-символов 1950-х годов.

Мэрилин Монро

Ну а эта знаменитая блондинка в представлении явно не нуждается, ведь она стала одним из наиболее культовых образов американского кинематографа и всей мировой культуры.

Анита Экберг

Шведская актриса и фотомодель, Анита наиболее известна ролью Сильвии в фильме Федерико Феллини «Сладкая жизнь» 1960 года и считается одним из секс-символов итальянского кино.

Диана Дорс

Британская актриса и певица. В период с конца 1940-х до начала 1980-х годов (умерла в 1984 году) Диана Дорс снялась в нескольких десятках фильмов в основном британского производства. Диана изображена на обложке альбома Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) группы The Beatles.

Лана Тернер

Американская актриса, одна из самых гламурных и чувственных звезд классического Голливуда. Эта девушка, родившаяся в семье шахтера, стала во время Второй мировой мечтой американских солдат, воплощением пин-ап-стиля и поменяла за свою бурную жизнь восемь мужей.

Джои Лэнсинг

Американская актриса, фотомодель и певица. В 14 лет подписала контракт со студией MGM. Сниматься в кино она начала в конце 1940-х годов. Всего сыграла около 70 ролей в фильмах и телесериалах. Умерла в 1972 году от рака груди.

Мейми Ван Дорен

Американская актриса. В 1949 году, после того как она стала победительницей в конкурсе «Мисс Палм Спринг», ее заметил знаменитый продюсер Говард Хьюз , который предложил ей первые роли в кино. В 1951 году Ван Дорен позировала для знаменитого эротического художника Альберта Варгеса, и уже в июле ее изображение было на обложке журнала Esquire.

Энн Фрэнсис

Американская актриса и модель, обладательница премии «Золотой глобус» в номинации «Лучшая телевизионная актриса». В шоу-бизнес она попала очень рано — ей тогда было всего шесть лет. Широко известна стала после фантастического фильма «Запретная планета», где она сыграла девушку Альтаиру. В военной драме «Кейс» ее партнером был Пол Ньюман . Знаменита также как Джорджия Джеймс из «Смешной девчонки».

Джен Стерлинг

Американская актриса, номинантка на «Оскар» и обладательница «Золотого глобуса» 1954 года. Девочка из состоятельной семьи, которая получила образование в частных школах, Джен Стерлинг еще подростком начала свою карьеру на Бродвее. Кинодебют актрисы состоялся в 1947 году в фильме «Биржевой магнат», когда ей было 26 лет. Начиная с 1950-х годов, помимо кино, стала сниматься на телевидении.

Ким Новак

Американская актриса, наиболее известная своей ролью в триллере Альфреда Хичкока «Головокружение».

Шири Норт

Американская актриса, певица и танцовщица, наиболее известная по ролям в кинофильмах 1950-х годов. Она начала карьеру танцовщицы в возрасте десяти лет, выступая в период Второй мировой войны, а в пятнадцать лет вышла замуж и год спустя родила ребенка. Дебютировала в кино в 1951 году. Шири Норт была замужем пять раз. 4 ноября 2005 года она умерла от рака.

Марта Хайер

Американская актриса, номинантка на премию «Оскар» в 1959 году. Впервые в кино она появилась в одиннадцатилетнем возрасте в фильме «Громовая гора» (1947).

Барбара Николс

Американская актриса и фотомодель. В середине 1950-х она переехала в Голливуд. После переезда Барбара начала сниматься в фильмах и телесериалах, часто в комедиях.

Клео Мур

В период с 1948 по 1957 год Клео снялась в 25 фильмах и сериалах. В конце 1950-х годов после окончания своей кинокарьеры Мур стала успешной бизнесвумен, работала агентом по недвижимости.

Грета Тиссен

Датская актриса и модель, которая долгое время проживала в Соединенных Штатах. Переехала в США после того, как в 1952 году завоевала титул «Мисс Дания». Много снималась в кино и на телевидении в период с 1956 по 1967 год.

Барбара Иден

Американская актриса и певица. В школе она мечтала стать чирлидером, а позже решила заняться музыкальной карьерой. В 1951 году Иден стала лауреатом конкурса «Мисс Сан-Франциско». В 1956 году она дебютировала на телевидении, положив начало своей длинной и успешной телевизионной карьере.

Джинн Кармен

Американская модель, икона пин-апа, гольфистка и актриса, преимущественно снимавшаяся в фильмах категории В.