Модные провалы звезд в 2018 году

Наряд гуманоида с лошадиным хвостом, запачканные в грязи длинные широкие брюки, нелепый головной убор, похожий на шапочку для купания, пеньюар с сапогами, платье с разрезом, оголяющим лобок, целый дом и даже папская митра на голове, прозрачный комбинезон в стразах с босоножками-«копытами»… Собрали для вас главные модные провалы минувшего года — наслаждайтесь.

Ольга Бузова

На премию Ольга Бузова пришла в образе воинственной невесты гуманоида, покрытой золотой звездной пылью. На ее голове переплелись причудливые провода, поверх сиреневого боди было надето нечто похожее на доспехи, на ногах — золотые чулки. Венчали этот фееричный наряд длинный хвост накладных волос ниже попы и белая фата. Похоже, Ольга отчаялась найти своего идеального мужчину на Земле и решила попытать счастье на других планетах.

Эмбер Херд

Эмбер Херд так увлеклась водной тематикой, представляя в разных городах мира фильм «Аквамен», рассказывающий о способном дышать под водой супергерое, что на очередную премьеру картины пришла в странноватом головном уборе, похожем на шапочку для купания. Выглядела Эмбер довольно странно, а как только ее фотографии в этом наряде появились в Сети, стала объектом для насмешек.

Меган Маркл

Меган Маркл совсем регулярно посещает различные благотворительные мероприятия и вживается в новый образ супруги принца Гарри . Получается пока не всегда удачно. Меган сменила джинсы скинни и обтягивающие юбки-карандаши на более элегантную одежду и стала носить объемные вещи. Во время официального визита в Эдинбург она продемонстрировала комплект, состоящий из клетчатого строгого пальто Burberry, черной водолазки, широких брюк Veronica Beard и сумочки на цепочке. Все было бы прекрасно, если бы не одно «но». Выбирая брюки палаццо в пол, она не только промахнулась с длиной, но и не учла погодные условия. В итоге буквально волочащиеся по земле брюки пропитались водой и грязью. выглядело ужасно, а ведь в статусе второй половины принца надо очень ответственно подходить к выбору одежды.

Холзи

Одни девушки любят демонстрировать грудь, другие — ноги, кто-то подчеркивает нарядами аппетитную попу. А вот певица Холзи решила показать все и сразу и даже больше. На торжественнном гала-вечере amfAR она появилась в так называемом вагиноплатье, в котором продемонстрировала гостям мероприятия и фотографам отсутствие нижнего белья, лобок и специальную накладку на нем.

Бритни Спирс

Бритни Спирс в прошлом году много времени провела в спортзале и любила хвастаться результатами своих тренировок, надевая на себя минимум одежды. Вот и на красной дорожке премии Hollywood Beauty Awards певица появилась в крохотном прозрачном куске ткани, еле прикрывавшем попу, который надо было постоянно одергивать. Еще и пальцы из босоножек выскакивали.

Кристина Агилера

Кристина Агилера решила скрыть располневшую фигуру под огромным полосатым платьем-пиджаком, сшитом из костюмной ткани. Возможно, певица выглядела бы менее странно, если бы вся эта причудливая конструкция не спадала с плеч, не топорщилась на груди, а сзади бы не волочился огромный шлейф.

Блеона Керети

Певица и актриса Блеона Керети, которую называют албанской Мадонной , не то чтобы очень известна своими песнями и ролями. Главная фишка Блеоны — постоянно демонстрировать свое тело и появляться практически обнаженной на различных светских мероприятиях. На этот раз Керети показала себя во всей красе на вечеринке Vanity Fair после вручения премии «Оскар».

Сара Джессика Паркер

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялось одно из самых долгожданных и зрелищных событий года — Бал Института костюма. Тема мероприятия в этом году звучала так — «Божественные тела: взаимодействие моды и католической религии». Как и всегда, многие звезды пришли на бал в очень замысловатых нарядах, но Сара Джессика Паркер, кажется, превзошла всех и немного перестаралась. Только посмотрите на молельный домик на ее голове, ужасные голубые тени и волосы ниже попы.

Рианна

Тему бала Met Gala «Божественные тела: взаимодействие моды и католической религии» Рианна решила обыграть так. Спадающий с плеч халат и очень откровенное мини-платье певица дополнила папской митрой. Выглядело все вместе очень нелепо.

Кэти Перри

Кэти Перри на балу Met Gala стала примером того, как можно выглядеть неудачно даже в образе ангела. Полнящее платье, ужасные сапоги, огромные лохматые крылья и агрессивный макияж… Ангелы так точно не выглядят.

Диана Арбенина

У Дианы Арбениной явно наступил творческий кризис. Уже не в первый раз за последнее время мы видим певицу в странных и очень откровенных нарядах. Трусы под прозрачными лоскутами ткани, кожаный топ, сапоги в цветочек… Пора остановиться.

Анна Седокова

Анна Седокова недавно опубликовала пронзительный пост в Instagram, в котором призналась, что она уже месяц не обнималась, не целовалась, не была близка с мужчиной, от чего ее «губы нецелованные покрываются льдом». Видимо, певица решила действовать и вышла на красную дорожку в бюстгальтере и абсолютно прозрачном топе с надписью на своей знаменитой пышной груди «Не надо бояться». И стесняться. Смотрелось, честно говоря, так себе. О — отчаяние.

Мила Кунис

Мила Кунис выбрала не самый удачный для ее фигуры наряд. Все мы знаем, что у актрисы отличная фигура. Но это красное платье, как будто спадавшее с Милы, сплющило ей грудь и вообще сделало ее непривлекательной и неаппетитной.

Юлия Ковальчук

Юлия Ковальчук, похоже, пришла на день рождения канала МУЗ-ТВ прямо из спальни. Не переодеваясь. А так как погода в последние дни сильно ухудшилась, решила дополнить свой соблазнительный комплект осенними сапогами на «тракторной» подошве. Казалось бы, еще хуже этот наряд сделать было уже невозможно, но Юле удалось. Поверх кружевного пеньюарчика певица надела широкий, лихо скроенный пояс из кожи.

Аффида Тернер

Аффида Тернер нарядилась так, что было больно смотреть. Поверх черного боди она надела прозрачный комбинезон в стразах и дополнила этот дерзкий комплект красными босоножками на огромных каблуках и безумной укладкой. Вручаем Аффиде Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за самый фриковый образ.

Мадонна

Мадонна в последнее время все более и более неудачно экспериментирует со стилем, прибавляя себе нарядами и украшениями больше лет, На этот раз на церемонии MTV Video Music Awards она была похожа на восточную бабушку в балахоне, халате и куче украшений.

Рита Ора

Рита Ора не может похвастаться идеальными формами и спортивным прессом, но не комплексует по этому поводу. Может, это и неплохо. Вот только прозрачное платье с декором, напоминающим ползающих по ее телу червяков или змей, смотрелось на ней так себе.