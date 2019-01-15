"Голые" платья в 2018 году были на пике популярности, но не стоит думать, что мода на подобные вещи родилась только в наши дни. Еще в прошлом веке самые знаменитые красавицы нередко поражали воображение окружающих, появляясь на публике в весьма откровенных образах.
Искусством одеться провокационно, но не вульгарно, в совершенстве владели, конечно, француженки: им удавалось появляться на публике в крайне пикантных нарядах, но при этом не смотреться вызывающе.
Разобрав архивы, мы нашли немало волнующих луков Джейн Биркин, Катрин Денев, Брижит Бардо и других звезд двадцатого столетия. Предупреждаем: это зрелище завораживает и восхищает.