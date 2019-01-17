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Звезды поучаствовали в захватившем Сеть флешмобе 

Рамблер 26 минут назад
В социальных сетях то и дело появляются новые флешмобы, которые подхватывают миллионы пользователей. Такие тренды не обходят стороной и знаменитостей.
В рамках нового флэшмоба под хэштегом #10yearschallenge пользователи сравнивают свои нынешние фотографии с ностальгическими снимками десятилетней давности. Удивительно, но за такой большой промежуток времени некоторые знаменитости совершенно не изменились, а кто-то даже похорошел.
Для большинства знаменитостей эти 10 лет прошли плодотворно: многие из звезд не только прокачивали свою карьеру, но и занимались внешним видом. В итоге некоторые из селебритис в настоящее время выглядят моложе, чем раньше.
В челлендже поучаствовали Мадонна, Дженифер Лопес, Энн Хэтэуэй и другие известные деятели шоу-бизнеса. Чего только стоят снимки обнаженной итальянки Орнеллы Мути. Не смотря на свой возраст актриса по-прежнему выглядит великолепно.
Пинк, Брук Шилдс, Ева Лонгория и другие герои нашей фотогалереи — также совсем не изменились. Они что, раздобыли эликсир молодости? Мадонна и вовсе выглядит так, будто для нее время течет вспять.
А вы и ваши друзья уже приняли во флешмобе? Если нет, то вдохновиться на участие поможет наша фотогалерея.
Женский форум
Звёзды , Фото , Ева Лонгория , Пинк , Мадонна , Энн Хэтэуэй
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