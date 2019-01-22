Обычные люди, которых можно спутать со звездами

Говорят, что у каждого из нас в этом мире есть двойник, и многие из нас действительно хотели бы его найти. Знаменитостям это сделать проще, их фанаты сами находят их близнецов в соцсетях.

Селена Гомес и София Соларес

У Софии Соларес из Мексики уже более 800 тысяч подписчиков. Причина этому — невероятное сходство с певицей и актрисой Селеной Гомес. Миловидное лицо, пухлые губы и большие темные глаза — мексиканка практически сестра-близнец знаменитости. Поклонники звезды уже давно обратили на нее внимание и почти под каждой фотографией отмечают, как они похожи. Удивительное сходство можно объяснить мексиканскими корнями Селены. Сама София утверждает, что не видит ничего страшного в таком необычном сходстве и старается сохранить свою индивидуальность.

Анджелина Джоли и Челси Марр

Челси Марр из Шотландии может похвастаться внешностью точь-в-точь как у Анджелины Джоли. Зарубежные СМИ уже давно обратили на нее внимание, и теперь количество ее подписчиков в Instagram достигло ста тысяч. Челси признавалась, что ей не раз предлагали попробовать себя в роли модели, но она отказалась и осталась работать в рекрутинговой компании. Девушка признается, что не видит никакого сходства со знаменитой актрисой, но такой внешности достигла путем пластических операций — увеличения губ, груди и ринопластики.

Ким Кардашьян и Ариба Кидади

Ариба — известный французский блогер. От Ким Кардашьян ее отличает только место жительства. Девушка монетизирует свою страничку в Instagram и занимается развитием своей линии косметики. Сходство со светской львицей заметили ее подписчики, но сама Ариба никак это не комментирует.

Леонардо Ди Каприо и Конрад Аннеруд

21-летний Конрад из Швеции пополнил ряды двойников знаменитого актера. Он работает моделью и барменом, а еще пишет музыку. В его Instagram 167 тысяч подписчиков, которые постоянно пишут ему о том, как он похож на молодого Ди Каприо. В недавнем интервью шведской газете Nyheter он признался, что сходство доставляет ему массу неудобств. Во время летних каникул в Италии Конрад даже думал о том, чтобы побриться налысо, так как каждый прохожий кричал ему «Лео!» и просил сфотографироваться.

Дженнифер Лопес и Дженис Гарай

28-летняя Дженис Гарай живет в городе Хьюстон, штат Техас, занимается спортом и ведет свой фитнес-блог, а ее подписчики настаивают на сходстве с Дженнифер Лопес, которая старше девушки на 20 лет. Трудно не согласиться с пользователями, девушки и правда похожи чертами лица, а на некоторых фотографиях их даже не отличить друг от друга. Сама Дженис признается, что не очень рада такому наплыву фанатов, хотя и не отрицает сходства со звездой.