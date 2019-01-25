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Звезды до того, как они заработали на стилиста 

Попкорн News 2 часа назад
Сегодня эти дамы отметили 30-, а то и 40-летие, обзавелись миллионами долларов на счету и вполне могут позволить себе услуги высокооплачиваемых стилистов, шопинг-сопровождение и наряды от самых известных дизайнеров мира. А когда-то каждый их выход на красную дорожку был не чем иным, как модным конфузом — и это еще мягко сказано.
Как это ни удивительно, но, помимо завсегдатаев всевозможных рейтингов звезд с плохим вкусом и неудачным стилем (передаем горячий привет Пэрис Хилтон), раньше нелепыми и несуразными выходами в свет отличались и знаменитости, которые, казалось бы, научились элегантно одеваться еще в детстве.
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Звёзды , Фото , Пэрис Хилтон
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