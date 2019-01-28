Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезды в бикини: российские vs зарубежные 

Рамблер 3 часа назад
Иностранцы утверждают, что русские девушки самые красивые, но верно ли это утверждение относительно фигуры?
Почти у каждой звезды есть целый штат тренеров и диетологов, которые составляют специальные программы для поддержания формы, но не все держат себя в руках. В современном мире красивую фигуру можно сделать с помощью пары нажатий в фотошопе, поэтому фото от папарацци всегда шокируют фанатов. В любом случае, эти девушки не стесняются носить бикини и показывать всему миру свое тело.
Сравниваем фотографии российских и зарубежных певиц в бикини и навсегда ставим точку в спорах, кто из них лучше поддерживает форму.
Звёзды , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Идеальных мужчин нет, у каждого своя дурная тайна»
Находчивая невеста заказала платье с карманами
Как обманывают покупателей в «Киберпонедельник»1
Андрееву и Бондарчука заподозрили в тайной свадьбе5
Как понять, что мужчина вам изменяет1
Видео
Куценко заставил поклонников поволноваться
Звёзды
Фанаты Бузовой гадают, почему от нее отписалась сестра
Звёзды
Чем опасны белые полоски на курином филе
Еда
Что не стоит есть на завтрак
Еда Здоровье
Звезды за 80, которые по-прежнему в форме
Красота Звёзды
Знаменитые красавицы, которым повредил ботокс
Красота Звёзды
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
Собчак объявила о рождении наследника Немцова
Звёзды Политика
04:53
Звезды, которые смогли сильно похудеть
Звёзды
Певица Слава рассказала о своей редкой болезни
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение