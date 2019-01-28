Звезды в бикини: российские vs зарубежные

Иностранцы утверждают, что русские девушки самые красивые, но верно ли это утверждение относительно фигуры?

Почти у каждой звезды есть целый штат тренеров и диетологов, которые составляют специальные программы для поддержания формы, но не все держат себя в руках. В современном мире красивую фигуру можно сделать с помощью пары нажатий в фотошопе, поэтому фото от папарацци всегда шокируют фанатов. В любом случае, эти девушки не стесняются носить бикини и показывать всему миру свое тело.

Сравниваем фотографии российских и зарубежных певиц в бикини и навсегда ставим точку в спорах, кто из них лучше поддерживает форму.