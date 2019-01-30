Соблазнительные и возмутительные наряды из качалки

Приходя в спортзал, многие люди чувствуют себя как-то неловко: толпа незнакомцев, зеркала, все друг на друга пялятся… Многие, но не герои этой подборки. Эти поклонники качалки наоборот всеми силами стараются выделяться на фоне других потеющих на тренажерах. И делают это с помощью особой одежды.

Есть мнение, что некоторые люди ходят в спортзал не столько за приседом, сколько ради надоевших всем селфи в зеркале или выгула нового спортивного костюма. С последним любители качалки зачастую сильно перегибают палку, за что подвергаются осмеянию в соцсетях.

Как далеко способны зайти адепты спортзала в выборе одежды для занятий, смотрите в фотогалерее.