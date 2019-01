Звезды, пережившие сексуальное насилие

Эти звезды смогли не только пережить сексуальное насилие по отношению к себе, но и рассказать о случившемся на весь мир. Некоторые из них откровенно признались, что чувствовали и как справились с душевной травмой, а другие предпочли не раскрывать подробности личной трагедии.

Пэрис Джексон

Дочь легендарного Майкла Джексона Пэрис дала очень откровенное интервью, в котором призналась, что стала жертвой изнасилования. Актриса и модель рассказала о том, что пыталась покончить с собой после того, как ее в четырнадцать лет изнасиловал совершенно незнакомый мужчина.

Памела Андерсон

Памела Андерсон поделилась наболевшим в 2014 году. Когда будущему секс-символу было всего двенадцать лет, ее изнасиловал 25-летний приятель ее старшего брата. Спустя три года Андерсон стала жертвой группового изнасилования. Что самое ужасное, зачинщиком случившегося стал ее же бойфренд.

Майк Тайсон

Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, дерзкий, сильный, бесстрашный и харизматичный Майк Тайсон пугал многих. Так что для многих стало очень неожиданным признание спортсмена. Тайсон рассказал, что на него напал случайный прохожий, когда ему было всего семь лет. Пожилой мужчина схватил его прямо на улице и изнасиловал.

Мадонна

Покорение Нью-Йорка для Мадонны было непростым. Начинающей певице, танцовщице и актрисе приходилось не только много работать, постоянно искать деньги, но и сталкиваться с преступниками в неблагополучных районах. Когда будущей звезде было девятнадцать, ее изнасиловал незнакомый мужчина прямо в подъезде, угрожая ножом. Она не стала обращаться в полицию и только в 2015 году впервые откровенно рассказала о случившемся в интервью Harper’s Bazaar, незадолго до выхода нового альбома Rebel heart.

Леди Гага

В 2014 году Леди Гага впервые рассказала, что ее изнасиловал сорокалетний музыкальный продюсер, когда ей не было еще и двадцати. Она долго не могла справиться со случившимся, винила во всем себя, а спустя десять лет написала песню Till It Happens To You («Пока это не произойдет с тобой»), ставшую саундтреком к документальному фильму о насилии в студенческих общежитиях «Зона охоты».

Опра Уинфри

Одна из самых влиятельных и богатых женщин в мире, популярнейшая телеведущая Опра Уинфри не скрывает, что ее личная жизнь сложилась непросто. Будучи девятилетней девочкой, она подвергалась домогательствам со стороны братьев, дяди и их друзей, была изнасилована и забеременела в четырнадцать лет. Опра родила ребенка, который умер вскоре после рождения. После всех этих ужасов ее отправили к отцу, который к тому времени давно развелся с ее матерью и жил отдельно.

Тим Рот

Тим Рот решился на откровения о тяжелом детстве в 2009 году после выхода дебютной режиссерской работы «Зона военных действий» об инцесте и насилии в семье. Выяснилось, что в течение нескольких лет Тима насиловали его же собственные родственники. Рот не стал называть имена преступников, но отметил, что среди них не было его отца: «Отец тоже стал жертвой насилия. Как и я. Но я пострадал не от отца, а от того, кто насиловал его — это был его отец. Мой дед был чертовым насильником!». Актер отметил, что предпочитает чувствовать себя не жертвой, а борцом, который смог пережить случившееся и стать успешным человеком.

Тери Хэтчер

Звезда «Отчаянных домохозяек» Тери Хатчер откровенно рассказала, что с пяти до восьми лет ее насиловал родной дядя. Она никому не рассказывала о случившемся, а во всем признаться решила, только когда ее соседка покончила с собой после того, как дядя Хэтчер изнасиловал и ее тоже. В итоге Тери решилась на откровения, а насильник отправился в тюрьму на двенадцать лет.

Тори Амос

Тори Амос жестоко ошиблась в собственном поклоннике. Когда певице был 21 год, она возвращалась из клуба со своего концерта на автомобиле и согласилась подвезти одного из своих поклонников. Парень не просил автограф, а… изнасиловал артистку, угрожая ей пистолетом. Спустя шесть лет после случившегося Амос написала песню Me and a Gun («Я и пистолет»), в которой рассказала о пережитом. По словам звезды, пережить весь этот ужас ей помогла организация RAINN, поддерживающая жертв насилия, а также любовь ее мужа.

Куин Латифа

Куин Латифу изнасиловал… приглядывающий за ней в качестве бебиситтера парень. Певица более тридцати лет хранила все в тайне и впервые рассказала обо всем только в 2009 году. По словам Латифы, она, как и многие жертвы изнасилования, страшно стыдилась произошедшего и винила во всем себя, а впоследствии пожалела, что не заявила о насильнике в полицию и не наказала его, как он того заслуживал.

Мэрилин Монро

Мэрилин Монро стала первой знаменитостью, которая не побоялась публично рассказать о пережитом сексуальном насилии. В приемной семье будущую кинозвезду изнасиловал взрослый мужчина, когда ей было всего девять лет. Она тяжело переживала эту травму, начала заикаться, а позже некоторые решили, что все это просто плод богатой фантазии актрисы.

Оззи Осборн

Легендарный фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн в детстве регулярно подвергался сексуальному насилию со стороны школьных хулиганов. Плохиши каждый день поджидали его по дороге домой с учебы и издевались над ним.

Эшли Джадд

«Лето 1984 года выдалось непростым. Меня дважды изнасиловал один взрослый мужчина, а другой систематически приставал ко мне», — рассказала в одном из интервью Эшли Джадд, ставшая жертвой изнасилования в 16-летнем возрасте. Это было уже не первое надругательство в жизни актрисы…Ранее она трижды подвергалась изнасилованию в детстве, в том числе со стороны родственника: «Я даже не осознавала, что стала жертвой инцеста. Меня приучили верить, что наш образ жизни абсолютно нормальный. Даже если меня оставляли одну на несколько дней или без предупреждения передавали на время другим родственникам».

Энн Хеч

Энн Хеч родилась в семье баптистского священника. В интервью известному американскому телеведущему Ларри Кингу актриса рассказала, что с виду идеальный и благопристойный отец неоднократно насиловал ее еще до того, как ей исполнилось двенадцать. В итоге отец Энн Хеч скончался от СПИДа, признав на смертном одре свою гомосексуальность.

Мисси Элиот

Мисси Элиот не скрывает, что детство у нее было далеко не счастливым. Над ней и ее мамой издевался отец: «Он избивал маму. А однажды ночью направил на нас револьвер и сказал убираться из дома прямо в том, в чем мы были. Первое время я жила в постоянном страхе, что отец найдет и прикончит нас». Когда будущей рэп-звезды было всего восемь, ее начал насиловать 16-летний двоюродный брат.

Эми Шумер

Эми Шумер призналась, что потеряла девственность после изнасилования. По словам актрисы, бойфренд изнасиловал ее, пока она спала. «Когда я проснулась, первое, что он выпалил, было: "Я думал, ты все чувствуешь". Я даже не успела ничего сказать», — рассказала Шумер в эфире программы Опры Уинфри Super Soul Conversations.

Ума Турман

В 2017 году после скандала, связанного с домогательствами к актрисам со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна , Ума Турман рассказала о том, что стала жертвой изнасилования. В 16 лет ее изнасиловал актер на двадцать лет старше, с которым она познакомилась в клубе: «Я была тогда чрезвычайно покладистой. Я пыталась сказать "нет", кричала, делала все, что можно. Он сказал, что дверь заперта, и я даже не попробовала ее открыть. После такого становишься или еще более сговорчивой, или менее. Я стала менее».

Джейн Фонда

Джейн Фонда призналась, что пережила изнасилование, тоже после скандала с Вайнштейном. «Чтобы показать, насколько патриархальная система наносит урон женщинам, могу сказать, что я была изнасилована, меня в детском возрасте сексуально домогались, и я была уволена, так как отказалась спать с моим боссом. Я всегда думала, что это моя вина, что я не сделала или не сказала нужной вещи», — призналась она в интервью журналу The Edit.

Джоан Коллинз

Джоан Коллинз призналась, что в семнадцать лет ее изнасиловал… будущий супруг Максвелл Рид. «Он был старше меня, он был знаменитым. В итоге он позвал меня на свидание и я снова пошла, а потом, спустя несколько месяцев свиданий он предложил мне выйти за него. Я подумала, что надо согласиться, ведь именно он лишил меня девственности. Я по-настоящему его ненавидела, но я чувствовала свою вину в том, что он сделал это со мной», — откровенно рассказала актриса в документальной ленте Brave Miss World.

Америка Феррера

Америка Феррера призналась, что подверглась сексуальному насилию, когда ей было девять лет. «Я никому не рассказывала об этом и жила с чувством стыда и вины, думая, что я — девятилетний ребенок, ответственен за действия взрослого мужчины. В последующие годы мне приходилось пересекаться с ним изо дня в день. Он улыбался и махал мне рукой, а я в страхе проходила мимо него, неся бремя того, о чем знали только мы вдвоем. Он ожидал, что я буду молча улыбаться ему в ответ. Девушки, давайте перестанем молчать, чтобы нашему будущему поколению не приходилось жить в подобных муках», — написала актриса в Instagram.

Маша Малиновская