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Звезды в самых откровенных купальниках 

Anews 1 час назад
«Неужели вашему мужу нравится, что с вами здесь как с шлюхой общаются? Вы мать двоих детей. Где ваша скромность. Ваше красивое тело должен муж видеть», — негодуют блюстители нравственности. Anews исследует просторы интернета и пытается выяснить, как отечественные и мировые знаменитости пытаются заигрывать со своей аудиторией в социальных сетях.
Сегодня, не мудрствуя лукаво, мы прошерстили всемирную паутину и хотим предоставить вам возможность полюбоваться на прекрасных знаменитых женщин и их прекрасные купальники, некоторые из которых вполне достойны считаться произведением искусства. Листайте фотогалерею.
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