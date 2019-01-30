Звезды в самых откровенных купальниках

«Неужели вашему мужу нравится, что с вами здесь как с шлюхой общаются? Вы мать двоих детей. Где ваша скромность. Ваше красивое тело должен муж видеть», — негодуют блюстители нравственности. Anews исследует просторы интернета и пытается выяснить, как отечественные и мировые знаменитости пытаются заигрывать со своей аудиторией в социальных сетях.

Сегодня, не мудрствуя лукаво, мы прошерстили всемирную паутину и хотим предоставить вам возможность полюбоваться на прекрасных знаменитых женщин и их прекрасные купальники, некоторые из которых вполне достойны считаться произведением искусства. Листайте фотогалерею.