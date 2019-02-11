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Самые сексуальные модели 90-х годов 

BigPicture.ru 3 часа назад
25 августа 1970 года в немецком городе Райнберге родилась одна из самых узнаваемых и красивых женщин нашего времени — супермодель и актриса Клаудия Шиффер.
Пик ее карьеры пришелся как раз на 90-е годы, которые были, пожалуй, золотыми годами модельного бизнеса. Именно в это время знаменитые журналы Vogue и Cosmopolitan начали использовать на своих обложках новый тип девушек — супермоделей, которые были сексуальны во всех отношениях.
Мы решили вспомнить десятку лучших. Сколько бы времени ни прошло, их имена будут знать, их лица и тела — помнить, а их образы — обожествлять. Листайте фотогалерею.
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Звёзды , Фото , Клаудия Шиффер , Cosmopolitan
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