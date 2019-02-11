Самые сексуальные модели 90-х годов

25 августа 1970 года в немецком городе Райнберге родилась одна из самых узнаваемых и красивых женщин нашего времени — супермодель и актриса Клаудия Шиффер

Пик ее карьеры пришелся как раз на 90-е годы, которые были, пожалуй, золотыми годами модельного бизнеса. Именно в это время знаменитые журналы Vogue и Cosmopolitan начали использовать на своих обложках новый тип девушек — супермоделей, которые были сексуальны во всех отношениях.

Мы решили вспомнить десятку лучших. Сколько бы времени ни прошло, их имена будут знать, их лица и тела — помнить, а их образы — обожествлять. Листайте фотогалерею.