Как звезды могут выглядеть в старости

Кажется, что шоу-бизнес притягивает людей с идеальной внешностью. Но ведь ничто не вечно под Луной: пройдут годы и даже такие красотки, как Ольга Бузова Виктория Лопырева состарятся. А как они будут выглядеть, через 35 лет?

Превратятся в симпатичных старушек или от былой красоты не останется и следа?

С помощью мобильного приложения мы представили, как рейтинговых знаменитостей изменит старость. И вот, что из этого получилось.

Ольга Бузова

Через 35 лет звездная телеведущая и певица Ольга Бузова будет выглядеть примерно так. К 70 годам контур лица красотки перестанет быть четким, ее лоб покроют глубокие морщины, а под глазами «поселятся гусиные лапки». Волосы выцветут и приобретут грязный серый оттенок с седыми прядями (если, конечно, их не красить). Когда Бузовой будет под 70, она, скорее всего, будет выглядеть так.

Виктория Лопырева

Модель Виктория Лопырева даже в старосте останется очень милой. Конечно, морщины не украшают женщин, но Вику они точно не изуродуют. Посмотрите сами…

Морщины не смогут изуродовать идеальное лицо Лопыревой.

Валерия

Глядя на Валерию, трудно сопоставить это юное лицо с ее возрастом — певице уже 50 лет. Если верить программе, которая способна заглянуть в будущее, то в 85 лет исполнительница будет выглядеть так. В 85 лет Валерия станет похожа на "классическую" бабушку.

Анастасия Волочкова

По нашим прогнозам, примерно так балерина Волочкова будет выглядеть ближе к 90 годам и… судя по этому снимку, Анастасии старость явно не к лицу. Хотя не стоит исключать того, что приложение для старения не учитывает, что Волочкова обожает банные процедуры и ведет здоровый образ жизни. Волочковой старость явно не к лицу.

Филипп Киркоров

Лучезарная улыбка — визитная карточка исполнителя Филиппа Киркорова. Она останется с ним даже, когда голову короля эстрады покроют седины, а лицо — паутина морщин. Король российской эстрады на то и король, чтобы и в старости выглядеть по-королевски.

Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев будет очень стильным старичком, если останется верен своему стилю. Однако приложение считает, что к 70 годам нос исполнителя заметно увеличится в размерах. Певец Сергей Лазарев будет очень стильным старичком.

Ксения Собчак

Лицо светской львицы Ксении Собчак к 70 года может «перекоситься» в бок. Правая сторона «съедет» вниз, что сделает лицо асимметричным. В общем, назвать Собчак привлекательной старушкой язык не поворачивается. Светская львица в старости может стать крайне непривлекательной бабушкой.

Евгений Петросян

Если вы думали, что юморист Евгений Петросян уже состарился, то сильно ошибаетесь. В 80 лет морщины на лице Евгения Вагановича не так заметны, как это будет через 35 лет. Вот так Петросян будет выглядеть в 115 лет.