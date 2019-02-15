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Звезды, которые не верят в моногамию 

Киноафиша 35 минут назад
Звезда «Мстителей» отлично знает, что «хорошее дело браком не назовут».

Скарлетт Йоханссон

Еще до того, как развестись со своим вторым мужем, Роменом Дориаком, Скарлетт Йоханссон дала интервью Playboy, в котором рассуждала об институте брака и моногамии: «Не думаю, что это естественно — быть моногамным человеком. Мне кажется, что отношения — это работа. Это очень много работы». Из того, что брак требует так много работы, Йоханссон в интервью сделала неожиданный вывод — это, дескать, доказательство того, что брак — неестественное для человека явление.
«Я уважаю институт брака, я была замужем сама, но одновременно мне кажется, что это против некоторых наших инстинктов», — признавалась актриса, добавляя, что брак — это «красивая ответственность», но в первую очередь именно «ответственность».
Казалось бы, после таких высказываний объявлений о помолвке от Скарлетт Йоханссон можно было больше не ждать, однако звезда «Мстителей» дала еще один шанс моногамии. Уже много месяцев актриса встречается с Колином Жостом, звездой Saturday Night Life. Источники утверждают: «Скарлетт знает, что Колин — не такой, как большинство мужчин, которые были у нее прежде».

Хью Грант

Давным-давно Хью Грант и Элизабет Херли были одной из самых красивых и образцовых пар Голливуда, однако затем, в 1995 году, Гранта поймали на измене. Элизабет и Хью расстались далеко не сразу, а через 5 лет после этого, и еще 18 лет потребовалось актеру, чтобы наконец-то впервые жениться. Той самой, единственной, оказалось Анна Эберштейн, с которой сегодня Хью Грант воспитывает троих детей. Несмотря на это, Грант неоднократно критиковал саму идею моногамии, причем в очередной раз публично сделал это всего за два года до свадьбы:
«Согласен ли я с тем, что человек должен находиться в сорокалетних верных моногамных отношениях? Нет, нет и еще раз нет. Где говорится, что мы должны это делать? Только в Библии или в чем-то подобном».

Сиенна Миллер

Сиенна Миллер и ее тогда еще жених Джуд Лоу стали героями новостных заголовков в 2005 году, когда актер признался, что у него была связь с няней его детей. Джуд Лоу публично извинился за измену, однако, ожидаемо, его отношения с Миллер закончились. Интересно, что сама Сиенна восприняла печальный опыт достаточно спокойно.
«Люди говорят «Бедняжка». Но со мной такое произошло не в первый раз — и, я уверена, не в последний. Человеческая природа такова, что моногамия — сложно достижимая цель», — говорила сама Сиенна в интервью Life.
Порвав с Джудом Лоу, в интервью 2006 года изданию Rolling Stone Сиенна рассуждала: «Не знаю, для меня моногамия — это достаточно странная вещь. Это достоинство, которое переоценивают, потому что, давайте будем честными, на самом деле все мы просто животные».

Шейлин Вудли

Когда в таблоидах появились слухи о том, что Шейлин Вудли состоит в отношениях с коллегой по фильму «Белая птица в метели» Шайло Фернандесом, актриса публично эту информацию опровергла и, более того, в интервью Marie Claire заявила, что вот уже 4 года вообще ни с кем не встречается.
«Я даже не знаю, возможно, люди генетически не предрасположены провести с одним человеком всю жизнь», — подчеркнула Шейлин.
Впрочем, радикальные взгляды на моногамию Вудли вскоре поменяла: в 2018 году актриса регулярно появлялась на красных дорожках со своим бойфрендом, регбистом Беном Волавола, с которым познакомилась на Фиджи во время съемок своего фильма «Во власти стихии».

Итан Хоук

Брак Итана Хоука и Умы Турман закончился из-за многочисленных измен актера, которые сам он, впрочем, оправдывал своими очень своеобразными взглядами на жизнь. В интервью Mr Porter Итан Хоук заявлял: «У людей такие детские взгляды на моногамию и верность». Актер признался, что не понимает, почему неверность партнера вызывает у людей столь острую реакцию, ведь «человеческая раса не моногамна». После того, как развод Итана Хоука и Умы Турман был юридически оформлен, актер женился на няне своих детей, Райан Шохьюз, в 2008 году. После этого в интервью Итан говорил:
«Мои отношения с моей нынешней женой делают меня счастливыми, и я ей верен. Однако ни она, ни я не знаем, что готовит нам будущее».

Вупи Голдберг

Легендарная комедийная актриса трижды была замужем, однако в своем почтенном возрасте сохраняет несколько необычный взгляд на верность и преданность. «Полагаю, что нужно по-настоящему любить человека, с которым ты сочетаешься браком. Ты должен быть готовым к абсолютной преданности. А у меня такой преданности нет». В своей книге, посвященной проблемах в браке, Вупи Голдберг признавалась: «Отношения требуют много работы, которую я, если честно, выполнять не хочу». Кроме того, Вупи Голдберг спокойно относится к супружеской неверности:
«Порой в отношениях люди не всегда могут получить то, что хотят, и, если у вас есть человек, от которого вы можете получить то, что вам нужно, я бы сказала — вперед. Это намного лучше, чем раздражаться и злиться на человека, которого ты любишь, но который не может тебе чего-то дать».

Анджелина Джоли

За тем, как Анджелина Джоли увела Брэда Питта у его тогда еще жены Дженнифер Энистон, наблюдал весь мир — и потому практически все знают, что вопросы супружеской верности для Джоли — во многом пустой звук. Впрочем, актриса неоднократно признавалась в интервью еще до романа с Брэдом Питтом, что для нее моногамия — совсем не главный приоритет. «Я сомневаюсь, что верность абсолютно необходима для отношений, — рассуждала Джоли в интервью. — Гораздо хуже бросать партнера и после этого публично говорить о нем плохо».
«Ни я, ни Брэд никогда не говорили, что жить вместе означает быть прикованными друг к другу. Мы стараемся никогда не ограничивать свободу друг друга».

Том Форд

В декабре 2016 года знаменитый дизайнер Том Форд отпраздновал тридцатилетие отношений со своим партнером, Ричардом Бакли. И хотя Том Форд описывал их первую встречу как «любовь с первого взгляда», даже спустя 30 лет дизайнер по-прежнему не уверен, что моногамия — естественная человеческая черта. В интервью изданию i-D Форд признавал, что сам-то он состоит в «очень моногамных и счастливых» отношениях, однако одновременно подчеркивал:
«Мне кажется, что моногамия — это нечто искусственное. Я не думаю, что это естественное наше свойство».

Камерон Диаз

Не так давно стало известно, что Камерон Диаз решила пораньше «уйти на пенсию» и покинула Голливуд, чтобы сосредоточиться на семейной жизни. Однако до того как выйти замуж за рокера Бенджи Мэддена в 2015 году, Камерон неоднократно выражала совсем другие взгляды на моногамные отношения. В интервью InStyle в 2014 году звезда рассуждала:
«Не знаю, мне не кажется, что кто-нибудь вообще по своей природе моногамен. У нас у всех такие же инстинкты, как и у животных. Просто мы живем в обществе, где нам прививают понятие о том, что моногамия — это норма».

Кристен Белл

Кристен Белл и Дакс Шепард — одна из самых открытых голливудских пар: супруги и актеры, не стесняясь, выносят на публику обсуждение любых своих проблем в личной жизни и откровенно говорят о своих взглядах на брак и моногамию. Кристен, которая вышла замуж за Дкса в октябре 2013 года, а в интервью Men's Journal поделилась своими мыслями по поводу моногамии:
«Я практически уверена, что по своей природе мы не моногамны. Моногамия — это очень сложно, это требует очень большого внимания, готовности быть открытым и уязвимым».
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Звёзды , Фото , Скарлетт Йоханссон , Сиенна Миллер , Шейлин Вудли , Итан Хоук , Хью Грант , Брэд Питт , Кристен Белл , Колин Жост , Вупи Голдберг , Бенджи Мэдден , Анджелина Джоли , Дженнифер Энистон , Элизабет Херли , Ума Турман , Том Форд , Шайло Фернандес , Джуд Лоу , Marie Claire
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