Звезды, которые не верят в моногамию

Звезда «Мстителей» отлично знает, что «хорошее дело браком не назовут».

Скарлетт Йоханссон

Еще до того, как развестись со своим вторым мужем, Роменом Дориаком, Скарлетт Йоханссон дала интервью Playboy, в котором рассуждала об институте брака и моногамии: «Не думаю, что это естественно — быть моногамным человеком. Мне кажется, что отношения — это работа. Это очень много работы». Из того, что брак требует так много работы, Йоханссон в интервью сделала неожиданный вывод — это, дескать, доказательство того, что брак — неестественное для человека явление.

«Я уважаю институт брака, я была замужем сама, но одновременно мне кажется, что это против некоторых наших инстинктов», — признавалась актриса, добавляя, что брак — это «красивая ответственность», но в первую очередь именно «ответственность».

Казалось бы, после таких высказываний объявлений о помолвке от Скарлетт Йоханссон можно было больше не ждать, однако звезда «Мстителей» дала еще один шанс моногамии. Уже много месяцев актриса встречается с Колином Жостом , звездой Saturday Night Life. Источники утверждают: «Скарлетт знает, что Колин — не такой, как большинство мужчин, которые были у нее прежде».

Хью Грант

Давным-давно Хью Грант и Элизабет Херли были одной из самых красивых и образцовых пар Голливуда, однако затем, в 1995 году, Гранта поймали на измене. Элизабет и Хью расстались далеко не сразу, а через 5 лет после этого, и еще 18 лет потребовалось актеру, чтобы наконец-то впервые жениться. Той самой, единственной, оказалось Анна Эберштейн, с которой сегодня Хью Грант воспитывает троих детей. Несмотря на это, Грант неоднократно критиковал саму идею моногамии, причем в очередной раз публично сделал это всего за два года до свадьбы:

«Согласен ли я с тем, что человек должен находиться в сорокалетних верных моногамных отношениях? Нет, нет и еще раз нет. Где говорится, что мы должны это делать? Только в Библии или в чем-то подобном».

Сиенна Миллер

Сиенна Миллер и ее тогда еще жених Джуд Лоу стали героями новостных заголовков в 2005 году, когда актер признался, что у него была связь с няней его детей. Джуд Лоу публично извинился за измену, однако, ожидаемо, его отношения с Миллер закончились. Интересно, что сама Сиенна восприняла печальный опыт достаточно спокойно.

«Люди говорят «Бедняжка». Но со мной такое произошло не в первый раз — и, я уверена, не в последний. Человеческая природа такова, что моногамия — сложно достижимая цель», — говорила сама Сиенна в интервью Life.

Порвав с Джудом Лоу, в интервью 2006 года изданию Rolling Stone Сиенна рассуждала: «Не знаю, для меня моногамия — это достаточно странная вещь. Это достоинство, которое переоценивают, потому что, давайте будем честными, на самом деле все мы просто животные».

Шейлин Вудли

Когда в таблоидах появились слухи о том, что Шейлин Вудли состоит в отношениях с коллегой по фильму «Белая птица в метели» Шайло Фернандесом , актриса публично эту информацию опровергла и, более того, в интервью Marie Claire заявила, что вот уже 4 года вообще ни с кем не встречается.

«Я даже не знаю, возможно, люди генетически не предрасположены провести с одним человеком всю жизнь», — подчеркнула Шейлин.

Впрочем, радикальные взгляды на моногамию Вудли вскоре поменяла: в 2018 году актриса регулярно появлялась на красных дорожках со своим бойфрендом, регбистом Беном Волавола, с которым познакомилась на Фиджи во время съемок своего фильма «Во власти стихии».

Итан Хоук

Брак Итана Хоука и Умы Турман закончился из-за многочисленных измен актера, которые сам он, впрочем, оправдывал своими очень своеобразными взглядами на жизнь. В интервью Mr Porter Итан Хоук заявлял: «У людей такие детские взгляды на моногамию и верность». Актер признался, что не понимает, почему неверность партнера вызывает у людей столь острую реакцию, ведь «человеческая раса не моногамна». После того, как развод Итана Хоука и Умы Турман был юридически оформлен, актер женился на няне своих детей, Райан Шохьюз, в 2008 году. После этого в интервью Итан говорил:

«Мои отношения с моей нынешней женой делают меня счастливыми, и я ей верен. Однако ни она, ни я не знаем, что готовит нам будущее».

Вупи Голдберг

Легендарная комедийная актриса трижды была замужем, однако в своем почтенном возрасте сохраняет несколько необычный взгляд на верность и преданность. «Полагаю, что нужно по-настоящему любить человека, с которым ты сочетаешься браком. Ты должен быть готовым к абсолютной преданности. А у меня такой преданности нет». В своей книге, посвященной проблемах в браке, Вупи Голдберг признавалась: «Отношения требуют много работы, которую я, если честно, выполнять не хочу». Кроме того, Вупи Голдберг спокойно относится к супружеской неверности:

«Порой в отношениях люди не всегда могут получить то, что хотят, и, если у вас есть человек, от которого вы можете получить то, что вам нужно, я бы сказала — вперед. Это намного лучше, чем раздражаться и злиться на человека, которого ты любишь, но который не может тебе чего-то дать».

Анджелина Джоли

За тем, как Анджелина Джоли увела Брэда Питта у его тогда еще жены Дженнифер Энистон , наблюдал весь мир — и потому практически все знают, что вопросы супружеской верности для Джоли — во многом пустой звук. Впрочем, актриса неоднократно признавалась в интервью еще до романа с Брэдом Питтом, что для нее моногамия — совсем не главный приоритет. «Я сомневаюсь, что верность абсолютно необходима для отношений, — рассуждала Джоли в интервью. — Гораздо хуже бросать партнера и после этого публично говорить о нем плохо».

«Ни я, ни Брэд никогда не говорили, что жить вместе означает быть прикованными друг к другу. Мы стараемся никогда не ограничивать свободу друг друга».

Том Форд

В декабре 2016 года знаменитый дизайнер Том Форд отпраздновал тридцатилетие отношений со своим партнером, Ричардом Бакли. И хотя Том Форд описывал их первую встречу как «любовь с первого взгляда», даже спустя 30 лет дизайнер по-прежнему не уверен, что моногамия — естественная человеческая черта. В интервью изданию i-D Форд признавал, что сам-то он состоит в «очень моногамных и счастливых» отношениях, однако одновременно подчеркивал:

«Мне кажется, что моногамия — это нечто искусственное. Я не думаю, что это естественное наше свойство».

Камерон Диаз

Не так давно стало известно, что Камерон Диаз решила пораньше «уйти на пенсию» и покинула Голливуд, чтобы сосредоточиться на семейной жизни. Однако до того как выйти замуж за рокера Бенджи Мэддена в 2015 году, Камерон неоднократно выражала совсем другие взгляды на моногамные отношения. В интервью InStyle в 2014 году звезда рассуждала:

«Не знаю, мне не кажется, что кто-нибудь вообще по своей природе моногамен. У нас у всех такие же инстинкты, как и у животных. Просто мы живем в обществе, где нам прививают понятие о том, что моногамия — это норма».

Кристен Белл

Кристен Белл и Дакс Шепард — одна из самых открытых голливудских пар: супруги и актеры, не стесняясь, выносят на публику обсуждение любых своих проблем в личной жизни и откровенно говорят о своих взглядах на брак и моногамию. Кристен, которая вышла замуж за Дкса в октябре 2013 года, а в интервью Men's Journal поделилась своими мыслями по поводу моногамии:

«Я практически уверена, что по своей природе мы не моногамны. Моногамия — это очень сложно, это требует очень большого внимания, готовности быть открытым и уязвимым».