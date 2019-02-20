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Как отдыхают известные футболисты 

Рамблер 6 минут назад
За известными топовыми футболистами следят не только на поле, но и в социальных сетях. Поклонники наблюдают за ежедневными делами знаменитостей — что они едят, как тренируются и, конечно, как они отдыхают. Особой популярностью пользуются пляжные снимки спортсменов, которые демонстрируют отличные результаты тренировок и изнуряющих занятий.
В свободное время футболисты отправляются на пляж — кто-то с друзьями, кто-то с семьей, а кто-то в одиночку. Спортсмены позируют на яхтах, в море, у бассейна и, как правило, без футболок, что позволяет оценить их спортивную форму. Неудивительно, что такие фотографии собирают больше всего лайков.
Среди самых популярных футболистов — Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар, Дэвид Бекхэм, Хамес Родригес, Гарет Бэйл, Златан Ибрагимович, Роналдиньо и Карим Бензема.
Звёзды , Фото , Дэвид Бекхэм , ЛИОНЕЛЬ МЕССИ , Гарет Бэйл , КРИШТИАНУ РОНАЛДУ , Хамес Родригес , Карим Бензема
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