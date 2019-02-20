Как отдыхают известные футболисты

За известными топовыми футболистами следят не только на поле, но и в социальных сетях. Поклонники наблюдают за ежедневными делами знаменитостей — что они едят, как тренируются и, конечно, как они отдыхают. Особой популярностью пользуются пляжные снимки спортсменов, которые демонстрируют отличные результаты тренировок и изнуряющих занятий.

В свободное время футболисты отправляются на пляж — кто-то с друзьями, кто-то с семьей, а кто-то в одиночку. Спортсмены позируют на яхтах, в море, у бассейна и, как правило, без футболок, что позволяет оценить их спортивную форму. Неудивительно, что такие фотографии собирают больше всего лайков.