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Звезды, которые заметно подурнели с возрастом 

Киноафиша 37 минут назад
Ни косметологи, ни пластика, ни идеально здоровый образ жизни не способны остановить неизбежное старение, и эти 20 звезд проверили это на собственном (очень горьком) опыте. Листайте фотогалерею.
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