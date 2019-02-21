Звезды, которые заметно подурнели с возрастом

Ни косметологи, ни пластика, ни идеально здоровый образ жизни не способны остановить неизбежное старение, и эти 20 звезд проверили это на собственном (очень горьком) опыте. Листайте фотогалерею.