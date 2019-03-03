Актрисы, которые не стесняются себя без макияжа

Конечно, многие девушки лукавят и выкладывают "честные" фото, на которых они на самом деле с легким макияжем в стиле nude. Но даже если и так, хорошо, что, например, у наших звезд, которые обычно не склонны к откровенности и честности, есть такая тенденция.

Ведь еще недавно чтобы застать знаменитость без макияжа и в домашней обстановке, журналам и медиапорталам нужно было нанять папарацци, который часами прятался бы в кустах, поджидая подходящего момента для снимка. А сегодня звезды сами с удовольствием делятся подробностями личной жизни в своих блогах.

Безусловный плюс такой открытости в том, что теперь знаменитости не кажутся нам такими идеальными: у них бывают неудачные дни, они болеют, бывают несчастны, плохо выглядят, толстеют, худеют, пропускают тренировки в спортзале… И не стесняются рассказать об этом!