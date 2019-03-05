Кто из звезд смог взять себя в руки и похудеть

Примеру этих знаменитостей пора последовать всем тем, кто все еще мечтает похудеть к лету.

Пелагея

Певица поразила всех своим преображением, когда появилась в очередном сезоне шоу "Голос" в новом образе. Пелагея делала перерыв в съемках на время беременности и родов, она быстро восстановила форму и сейчас весит 55 килограммов при росте 163 сантиметра и вполне довольна собой.

Ольга Картункова

Бывшая участница КВН и нынешняя звезда шоу "Однажды в России" похудела на рекордные 54 килограмма. Причем сначала Ольга Картункова сбросила 32 килограмма, потом набрала 52 килограмма, но затем взялась за дело с удвоенной силой и похудела на 54 килограмма. Снизить вес ей посоветовал врач, чтобы ускорить восстановление двигательной функции стопы после пересадки нерва. Сейчас Ольга Картункова призывает всех женщин с лишним весом обращаться к специалистам и худеть.

Екатерина Скулкина

Звезда Comedy Woman никогда не жаловалась на лишний вес и даже радовалась своим аппетитным формам. Но, по ее мнению, женщина не может считаться женщиной, если не поменяет свое решение. Екатерина решила измениться! Для этого она изменила питание, занялась спортом, а также регулярно делала обертывания и ходила на массаж. Результат не только на лицо — минус 20 килограммов.

Келли Осборн

Как признавалась позже британская певица и актриса, быть толстой гораздо сложнее, чем страдать от наркозависимости. Келли Осборн знает о чем говорит — почти десять лет назад прошла курс в наркологической клинике. Вообще она не планировала отказываться от фастфуда, но отношение к еде и собственному телу у нее изменилось после участия в шоу "Танцы со звездами". Сначала она похудела на 10 килограммов, а потом еще на столько же. Секрет диеты Келли Осборн очень прост: она отказалась от фастфуда, полуфабрикатов и алкоголя, пьет достаточно воды и высыпается.

Светлана Ходченкова

Первую популярность актрисе принесла роль в фильме "Благословите женщину", очаровательная блондинка покорила всех. Тогда Светлана весила 74 килограмма при росте 169 см. Но для роли в следующем фильме ей нужно было сбросить вес, актриса проявила чудеса силы воли и похудела на 22 килограмма. Сейчас актриса старается поддерживать этот вес и у нее неплохо получается.

Полина Гагарина

На "Фабрике звезд" Полина запомнилась не только красивым голосом, но и пухлыми щечками, тогда певица весила 57-58 килограммов, а во время беременности поправилась еще на 30. После родов певица начала худеть, и сейчас ее привычный вес — 47-48 килограммов. На это у певицы ушло полгода. Во время второй беременности Полина попарвилась примерно на 25 килограммов, но также смогла вернуться к прежней форме.

Софья Зайка