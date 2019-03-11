Без фотошопа и мейка: самые честные селфи звезд

Все мы иногда прибегаем к ретуши фото, чтобы убрать незначительные несовершенства кожи и смело публиковать снимок в Instagram. Что уж говорить о звездах, многие из которых буквально идеализируют свою внешность с помощью фотошопа.

Однако некоторые селебрити считают, что нужно быть предельно честными с поклонниками, а потому на своем примере доказывают, что даже у знаменитостей бывают синяки под глазами, мимические морщины и акне. WMJ.ru сделал подборку самых честных селфи российских и зарубежных звезд, которые не боятся показать себя без макияжа и ретуши, несмотря на проблемы с кожей и недосып.

Валерия Яковлева