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Без фотошопа и мейка: самые честные селфи звезд 

WMJ.ru 2 часа назад
Все мы иногда прибегаем к ретуши фото, чтобы убрать незначительные несовершенства кожи и смело публиковать снимок в Instagram. Что уж говорить о звездах, многие из которых буквально идеализируют свою внешность с помощью фотошопа.
Однако некоторые селебрити считают, что нужно быть предельно честными с поклонниками, а потому на своем примере доказывают, что даже у знаменитостей бывают синяки под глазами, мимические морщины и акне. WMJ.ru сделал подборку самых честных селфи российских и зарубежных звезд, которые не боятся показать себя без макияжа и ретуши, несмотря на проблемы с кожей и недосып.
Валерия Яковлева
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Звёзды , Фото , WMJ.RU
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