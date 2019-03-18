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Джоли и сауна: «шедевры» российской рекламы с голливудскими звездами
Киноафиша
1 час назад
Женский форум
Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер рекламирует костюмы на выпускной,
Памела Андерсон
— эклеры, а
Бритни Спирс
— шаурму.
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