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Джоли и сауна: «шедевры» российской рекламы с голливудскими звездами 

Киноафиша 1 час назад
Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер рекламирует костюмы на выпускной, Памела Андерсон — эклеры, а Бритни Спирс — шаурму.
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Новые секс-символы Голливуда и подиумов 6 российских звезд, оставивших своих детей ради карьеры Звезды, которые заметно подурнели с возрастом
Звёзды , Фото , Бритни Спирс , Памела Андерсон
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