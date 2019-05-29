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Как выглядят звезды 90-х сейчас 

Рамблер 3 часа назад
В начале этого года в Сети стал невероятно популярным челлендж "2009 vs 2019", суть которого была в том, чтобы выложить коллаж из своих фотографий двух временных периодов. Этот флэшмоб оценил весь мир, вероятно, потому что большинству было приятно почувствовать себя успешным в 2019 в сравнении с собой же в 2009. Конечно, всегда приятно осознавать, что ваша жизнь складывается как надо и вам не нужно ностальгировать по прошлому, вспоминая лучшие годы.
Особенное рвение к участию во флэшмобе проявили представители российского шоу-бизнеса: только ленивый не продемонстрировал себя в самом лучшем свете. Тем не менее, далеко не все наши знаменитости, которые были на коне в девяностых (то есть не 10 лет назад, а 20 и 30), сегодня все также успешны. Некоторые из них давно исчезли с экранов или, наоборот, превратились в скандалистов, которые зарабатывают теперь на душещипательных историях своей бурной личной жизни.
Женский форум3
Звёзды , Фото
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