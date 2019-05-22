Звезды до того, как смогли позволить себе стилиста

От Анджелины Джоли до Энн Хэтэуэй и Джессики Альба — до того, как прославиться и заработать деньги на дизайнерские наряды, далеко не все звезды могли похвастаться хорошим вкусом в одежде.