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Звезды до того, как смогли позволить себе стилиста
Киноафиша
22 мая 2019
Женский форум
От
Анджелины Джоли
до
Энн Хэтэуэй
и Джессики Альба — до того, как прославиться и заработать деньги на дизайнерские наряды, далеко не все звезды могли похвастаться хорошим вкусом в одежде.
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