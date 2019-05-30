Российские звезды, невероятно похожие друг на друга

Гены удивительные штуки. Иногда люди могут быть похожи друг на друга, как две капли воды. Такой «феномен» есть и среди российских звезд. Некоторые внешне очень похожи. Фанаты даже подозревают, что они могут быть родственниками.