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Звезды, которые были и блондинками, и брюнетками 

BigPikcha.ru 1 час назад
31 мая мир отмечает День блондинок! Отмечать этот праздник придумали в 2006 году американские феминистки из адвокатской среды. Таким образом они решили развенчать миф о блондинках как о глупых, недалеких девушках. С тех пор в этот день по всему миру проводятся конкурсы красоты, кулинарные соревнования, благотворительные акции и прочие славные мероприятия.
Редакция Бигпикчи, как известно, по цвету кожи или волос различий не делает, потому представляем вам подборку знаменитых женщин, которым посчастливилось быть и блондинками, и брюнетками. А вам они какими нравятся больше?
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