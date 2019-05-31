Звезды, которые были и блондинками, и брюнетками

31 мая мир отмечает День блондинок! Отмечать этот праздник придумали в 2006 году американские феминистки из адвокатской среды. Таким образом они решили развенчать миф о блондинках как о глупых, недалеких девушках. С тех пор в этот день по всему миру проводятся конкурсы красоты, кулинарные соревнования, благотворительные акции и прочие славные мероприятия.

Редакция Бигпикчи, как известно, по цвету кожи или волос различий не делает, потому представляем вам подборку знаменитых женщин, которым посчастливилось быть и блондинками, и брюнетками. А вам они какими нравятся больше?