Звездные дети, очень похожие на своих родителей

Как там говорят: «Против генетики не попрешь»? «Яблочко от яблони…»? «От осинки не родятся апельсинки»? Все верно! Давайте посмотрим, кто из звездных детей просто копия родителей. Листайте фотогалерею.