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Звездные дети, очень похожие на своих родителей
Teleprogramma.pro
2 часа назад
Женский форум
Как там говорят: «Против генетики не попрешь»? «Яблочко от яблони…»? «От осинки не родятся апельсинки»? Все верно! Давайте посмотрим, кто из звездных детей просто копия родителей. Листайте фотогалерею.
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