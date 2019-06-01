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Звездные дети, очень похожие на своих родителей 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Как там говорят: «Против генетики не попрешь»? «Яблочко от яблони…»? «От осинки не родятся апельсинки»? Все верно! Давайте посмотрим, кто из звездных детей просто копия родителей. Листайте фотогалерею.
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