Не просто красивые: модели с высшим образованием

Есть в народе предрассудок, что девушки делятся на умных и красивых. Более обидный и беспочвенный стереотип сложно найти. Особенно любят о моделях говорить, что, мол, глупые они все. Вот так радикально и обо всех. Скорее всего, такое мнение возникает оттого, что модельная карьера начинается в юном возрасте, многие не успевают закончить учебу. Но мы знаем моделей, которые не только построили головокружительную карьеру, но и успели окончить университет.

Синди Кроуфорд

Одна из самых популярных и успешных супермоделей 90-х. Известный дизайнер Карл Лагерфельд сказал о ней: «В ней сочетаются классическая красота и девушка мечты каждого американца». Помимо карьеры, в жизни Синди было место и для образования: она с отличием окончила школу и без труда поступила в Северо-западный университет, где начала изучать химию. Правда, ей пришлось оставить учебу ради карьеры модели, но поговаривают, что диплом она все же получила.

Саша Пивоварова

Москвичка Саша Пивоварова с детства мечтала рисовать, в этом ее поддерживали родители. После школы Саша поступила в РГГУ на факультет истории искусств. Она и не мечтала о карьере модели, пока фотограф Игорь Вишняков не снял ее и не отправил фотографии в модельное агентство.

Тайра Бэнкс

Тайра на своем примере показала, что учиться никогда не поздно. Уже став известной моделью, она приняла решение учиться в бизнес-школе Гарвардского университета . «Учеба в бизнес-школе изменила мою жизнь!» — не перестает повторять модель.

Кристи Тарлингтон

Кристи начала карьеру модели в 14 лет. Она добилась головокружительного успеха, но это не помешало ей на пике карьеры сделать перерыв и поступить в Нью-Йоркский университет на факультет религии и восточной философии.

Лили Коул

Успешная модель с неординарной внешностью стала популярной, как раз когда училась в университете. Но это никак не помешало ей успешно окончить Кембридж. Девушка получила ученую степень по истории искусств.

Иман

Иман владеет пятью языками — сомалийским, арабским, французским, итальянским и английским. Училась в школе, где преподавали советские учителя. Более того — учебное заведение располагалось на улице Ленина (в столице Сомали, городе Могадишо). Затем девушка изучала политологию в Университете Найроби.

Саша Лусс

Саша мечтала поступить в Кембридж, об этом она часто говорила в своих интервью. И ей удалось — она готовилась к вступительным экзаменам на факультет истории литературы в перерывах между показами.

Брук Шилдс

Шилдс окончила Принстон, ей присудили степень бакалавра по французской литературе.

Эди Кэмпбелл

Эди Кэмпбелл с отличием окончила лондонский Институт искусства Курто, в котором изучала историю искусств, несмотря на огромное количество работы, которое пришлось на последний год ее обучения.