Звезды, потратившие миллионы на изменение внешности 

Смотрите видео и узнайте о знаменитостях, которые потратили миллионы долларов, чтобы изменить внешность. Актрису Меган Фокс и прежде считали красавицей, но ей этого было мало. Ринопластика и увеличение губ, установка имплантов в грудь и закачка филеров в щёки — это лишь малая часть того, на что решилась Меган в погоне за идеальной красотой. Ролик рассказывает, как менялись со временем актриса Хайди Монтаг, певица Шер, миллионерша Джослин Вильденштейн и другие знаменитости.
Ранее "Рамблер" разбирался в том, как известные модели изображают любовь по контракту.