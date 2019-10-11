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Звезды, потратившие миллионы на изменение внешности 

Рамблер 42 минуты назад
Смотрите видео и узнайте о знаменитостях, которые потратили миллионы долларов, чтобы изменить внешность. Актрису Меган Фокс и прежде считали красавицей, но ей этого было мало. Ринопластика и увеличение губ, установка имплантов в грудь и закачка филеров в щёки — это лишь малая часть того, на что решилась Меган в погоне за идеальной красотой. Ролик рассказывает, как менялись со временем актриса Хайди Монтаг, певица Шер, миллионерша Джослин Вильденштейн и другие знаменитости.
Ранее "Рамблер" разбирался в том, как известные модели изображают любовь по контракту.
Звёзды , Видео , Хайди Монтаг , Меган Фокс
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