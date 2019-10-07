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Звезды, которые гордятся неидеальной фигурой 

Рамблер 9 часов назад
Бодипозитивизм набирает обороты, а звезды продолжают нести это настроение в массы. Растяжки на теле, лишние килограммы, обвисшая грудь — все это можно увидеть не только на редких кадрах папарацци, но и в личных аккаунтах в социальных сетях звезд.
Многие из них любят демонстрировать свое глубокое декольте, но не всем стоило бы это делать. Женская грудь имеет особенность провисать и терять упругость. Это может произойти в процессе похудения, в период беременности или кормления ребенка грудью, в связи с гормональным дисбалансом и неправильным образом жизни. Недостаток белка в организме, воды, витаминов и минералов приводит к тому, что кожа начинает увядать. Если не заниматься спортом и вести преимущественно сидячий образ жизни, неизбежна атрофия грудных мышц.
Тем не менее многих звезд неидеальность фигуры не останавливает, и они всячески привлекают внимание к своим недостаткам: не носят бюстгальтеры и надевают одежду с очень глубоким вырезом даже на красную ковровую дорожку. В нашей подборке — Леди Гага, Кэти Перри, Линдси Лохан и другие знаменитые женщины, которые не стесняются своих несовершенств.
Секрет молодости Екатерины Андреевой
Женский форум1
Звёзды , Фото , Линдси Лохан , Стефани Джерманотта
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