Звезды, которые гордятся неидеальной фигурой

Бодипозитивизм набирает обороты, а звезды продолжают нести это настроение в массы. Растяжки на теле, лишние килограммы, обвисшая грудь — все это можно увидеть не только на редких кадрах папарацци, но и в личных аккаунтах в социальных сетях звезд.

Многие из них любят демонстрировать свое глубокое декольте, но не всем стоило бы это делать. Женская грудь имеет особенность провисать и терять упругость. Это может произойти в процессе похудения, в период беременности или кормления ребенка грудью, в связи с гормональным дисбалансом и неправильным образом жизни. Недостаток белка в организме, воды, витаминов и минералов приводит к тому, что кожа начинает увядать. Если не заниматься спортом и вести преимущественно сидячий образ жизни, неизбежна атрофия грудных мышц.